Буквально всю Україну накриє пил з Сахари: коли саме, чим це загрожує

31 березня 2024, 16:57
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Джерело:

Метеорологічна станція Бориспіль

До України прибуває пил з Сахари. Він уже накрив Прикарпаття, а незабаром буде всюди.

Метеорологи попереджають про небезпеку. Зазначають, що якість повітря суттєво погіршиться, передає 24 Канал.

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Коли пил з Сахари накриє всю Україну

Про пил з Сахари 30 березня повідомляла метеорологічна станція Бориспіль. Зауважили, що найближчими днями буде суттєве погіршення якості повітря. 

В Україну прибуває пил із Сахари. Сьогодні (у суботу – 24 Канал) пилом накрило Прикарпаття, а ось 1 квітня така ситуація буде по всій Україні,
– наголосили експерти.

Також зазначили, що небо буде дуже тьмяним. Цікаво, що при цьому очікується аномальне тепло до +25 градусів.

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Україну накриє пил з Сахари / Скриншот Метеорологічної станції Бориспіль

Пилова хмара у 2021 році

  • Зауважимо, що у 2021 році Україну також накривала пилова хмара з Сахари. Тоді вона сунула до нашої держави з Заходу, зокрема, з території Польщі.
  • Синоптик Валерій Латуха пояснив, що аерозолі загрожують здоров'ю людей. Особливо це стосується хворих на астму чи інші респіраторні захворювання.
  • Експерт зазначав, що аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло. Це зменшує видимість. Також вони впливають на погоду та клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю.
  • Джерела аерозолів – промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морська сіль, вулканічний попіл та смог.
Автор: Юлія Муріна