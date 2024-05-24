Україну накриють грози: енергетики звернулися до українців

Синоптики оголосили, що найближчими годинами Україну накриють грози та шквальний вітер. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

За даними Гідрометцентру, до кінця доби у більшості регіонів країни оголошено жовтий рівень небезпеки – там очікуються грози, місцями шквали 15 – 20 м/с. Це може призвести до негативних наслідків для "розхитаної" російськими обстрілами енергосистеми.

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Енергетики готові до усунення наслідків

У західних, центральних, південних та Житомирській областях очікуються грози та шквальний вітер у найближчі години. У Міненерго попередили про можливі наслідки на енергетичних підприємствах, зазначивши, що енергетики готові до усунення наслідків.

Звертаємо увагу, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях країни, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть,

– повідомили в Міненерго.



Де очікуються грози / Укргідрометцентр

Яка ситуація в енергосистемі України

Сьогодні, 24 травня, графіки погодинних відключень діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів до 24:00.

Пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після останніх 5 масованих російських атак доволі серйозні. Крім цього, щільна хмарність в окремих регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.

Наразі аварійної допомоги з Європи не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Графіки погодинних відключень застосовують лиш при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області. Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, споживачів можуть не знеструмлювати. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком.