Україна не має запрошення на переговори в Саудівській Аравії, – Fox News

Журналістка Нана Саджая з посиланням на неназваного українського посадовця пише, що на майбутню зустріч у Саудівській Аравії не запросили Україну. Наших посадовців не поінформували про майбутні російсько-американські переговори.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост журналістки Fox News в Х. Відтак українська делегація, ймовірно, не братиме участь в цих переговорах. Хоча Politico пише, що команда Трампа і росіяни вже вирушили на цю зустріч.

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Ймовірна зустріч в Саудівській Аравії буде без України

Хоча переговори в Саудівській Аравії можливо і відбудуться, Україну на них не запросили. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що найближчим часом діалог з Росією в Саудівській Аравії не планується.

Ці слова підтвердив і радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, зараз немає про що говорити з російською стороною, план переговорів ще не розроблений.

Росія не хоче переговорів, вона хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька речей. Перше – це оперативна пауза, для того, щоб доапгрейдити свою армію, друге – для того, щоб підвищити ультимативні вимоги, і третє – щоб, знову ж таки, спекулювати на темі санкцій,

– зазначив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що певні висновки можна буде зробити після оприлюднених результатів розмови Марка Рубіо та російського очільника МЗС Сергія Лаврова.

Про переговори в Саудівській Аравії 14 лютого говорив президент США Дональд Трамп. Саме Ер-Ріяд раніше називали можливим місцем для перемовин. Там мала б відбутися зустріч Путіна і Трампа. Американський президент говорив, що Україна буде залучена до всіх перемовин. Його команда в Саудівській Аравії мала б говорити і з українською стороною, але наших представників не запросили.