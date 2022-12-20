Україна повернула 3 дітей, яких розлучили з cім'ями та вивезли у Росію

Росія послідовна у своїх звірствах та нелюдському ставленні до людей. Їй байдужа доля абсолютно усіх українців, навіть найменших.

Однак Україна не полишає зусиль для повернення кожного українця додому з лап країни-терористки. Нещодавно так вдалося повернути ще трьох дітей.

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Малечу вивезли під приводом "оздоровлення"

За словами омбудсмена, дітей вивезли до дитячого табору "Ведмедик" у Росії. Їх розлучили з батьками та під приводом "оздоровлення" забрали до Геленджику. Все це трапилося під час тимчасової окупації Харківської області ще у серпні 2022 року.

Наразі ж таких дітей, яких примусово депортували з України, і яких чекають вдома – понад 13 тисяч.

Наразі депортовано 13 613 дитини, кожного та кожну з яких ми ще маємо повернути,

– повідомив Дмитро Лубінець.

Повернення дітей в Україну

Для повернення малечі додому українській сім’ї надали грошову допомогу за кошти благодійного фонду "Карітас України", а також допомогли отримати закордонні паспорти. Усе це було необхідно тому, що сьогодні у Росію можливо дістатися лише через третю країну.

Батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо,

– зазначив Дмитро Лубінець.

Також омбудсмен розповів, що логістичне повернення дітей відбулося за допомогою благодійної організації БФ "Центр взаємодопомоги "Спасемо Україну".

Злочини Росії перед українськими дітьми