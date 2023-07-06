6-річний Ренат і 10-річна Варвара: додому повернули ще дві незаконно вивезені дитини
Джерело:Андрій Єрмак
Сьогодні Україні вдалося повернути додому незаконно вивезених до Росії українських дітей. 6-річний Ренат та 10-річна Варвара повернуться в обійми люблячих батьків.
Матір дітей – бойова медикиня. Її звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року.
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Росіян намагалась приховати викрадення дітей
Захисниця разом з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення.
Нарешті, 6 липня 2023 року, 6-річний Ренат та 10-річна Варвара повернулись додому.
Глава Офісу Президенту Андрій Єрмак зазначив, що Україна працює над поверненням всіх українських дітей.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працює над поверненням наших діток. Росія буде притягнута до відповідальності за ці злочини,
– написав він.
Україні вдалося повернути полонених захисників
Окрім повернення дітей з Росії, 6 липня є ще гарні новини. Україні вдалося повернути з полону додому 45 наших захисників:
- Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них: двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант та тероборонівець з Херсону.
- Також додому повернуся цивільний співробітник "Азовсталі".
- Загалом вдалося повернути оборонців Маріуполя та "Азовсталі", а ще військових з Донецького (включно з Бахмутом), Запорізького та Харківського напрямків.