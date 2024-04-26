В Україну повернули тіла 140 полеглих оборонців

26 квітня 2024, 12:38
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Джерело:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 140 загиблих українських Героїв. З них 112 воювали на Донецькому напрямку.

Повернути загиблих військових вдалось 26 квітня. Перед цим 12 квітня 2024 року в Україну повернули тіла 99 полеглих оборонців

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Полеглих Героїв вдалось повернути додому 

Зокрема, вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїнів на Запорізького напрямку та одного – із Херсонського напрямку,
– заявили у штабі. 

Там пояснили, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Після цього:

  • представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих;
  • тіла наших Героїв передадуть родинам для гідного поховання.

Повернення тіл загиблих військових  

  • В Україну 12 квітня вдалось повернути тіла 99 полеглих оборонців. Зокрема, 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох – із Харківського напрямку.
  • Перед цим 29 березня Україна повернула 121 полеглого Героя. Серед них 12 Героїв воювали на Луганському напрямку, 107 – на Донецькому напрямку, двоє – на Запорізькому напрямку. 
  • 15 березня в Україну повернули 100 загиблих оборонців. Тоді в Координаційному штабі не розповідали де воювали Герої.

Автор: Діана Квасневська