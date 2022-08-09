Відбулася чергова передача тіл: повернули 17 полеглих захисників
9 серпня 2022 , 14:27Читать новость на русском
Джерело:Мінінтеграції України
Українська влада повернула на Батьківщину тіла ще 17 наших захисників, які загинули на війні. Тіла героїв прибули в Україну 9 серпня.
Тіла вдалося повернути у межах чергової операції. Процес відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.
Читайте також Ніч минула результативно: ЗСУ завдають по окупантах потужних ударів
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників,
– мовиться у повідомленні.
Додамо, що операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.
Зауважимо, що напередодні, 26 липня, в Україну повернули 25 військових. Загалом більшість повернутих це загиблі оборонці "Азовсталі".
Останні новини про війну в Україні
- За даними Генерального штабу станом на 6 годину ранку 9 серпня, російські окупанти ведуть наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Артилерійським вогнем ворог хоче витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.
- Противник намагався здійснити розвідку боєм в районах Івано-Дар'ївки, Веселого, Яковлівки та Бахмута. Збройні Сили України вогневим ураженням змусили росіян відійти.
- Також наші захисники прогнали путінських солдатів, коли ті вели наступ неподалік Зайцевого.
- На Півдні українські воїни знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.
Це може вас зацікавити – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео