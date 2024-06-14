В Україну повернули тіла 254 загиблих військових
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих захисників. Їх перевезуть до визначених державних установ.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Зауважимо, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії про повернення тіл загиблих захисників стало відомо у червні 2022 року, коли Україна і Росія провели обмін у форматі "160 на 160".
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В Україну повернули тіла загиблих воїнів
Так, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонці з Луганського напрямку.
Також передали тіла 4 загиблих воїни, тіла яких передані з моргів на території Росії.
Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями,
– йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла наших захисників передадуть родинам для гідного поховання.
Що відомо про попередній подібний обмін
- 31 травня 2024 року в Україну в рамках обміну з Росією повернули тіла 212 полеглих оборонців з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.
- Перед тим обмін тілами загиблих відбувся 15 березня. Тоді Україна повернула 100 полеглих захисників. У січні 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули тіла 77 полеглих захисників. Підготовча робота до передання загиблих велася тривалий час.
- 6 жовтня додому вдалося повернути тіла 64 оборонців України. У Координаційному штабі запевнили, що наша країна вживає всіх можливих законних заходів у межах норм міжнародного гуманітарного права, щоб установити місця перебування наших оборонців, які зникли безвісти або потрапили до полону, та повернути їх додому.
- 27 жовтня Україна повернула тіла ще 50 полеглих українських захисників. Їх також передали представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам, щоб ті провели слідчі дії та судові експертизи.
- 20 листопада Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 94 полеглих військовослужбовців.