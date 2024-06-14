В Україну повернули тіла 254 загиблих військових

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих захисників. Їх перевезуть до визначених державних установ.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Зауважимо, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії про повернення тіл загиблих захисників стало відомо у червні 2022 року, коли Україна і Росія провели обмін у форматі "160 на 160".

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В Україну повернули тіла загиблих воїнів

Так, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонці з Луганського напрямку.

Також передали тіла 4 загиблих воїни, тіла яких передані з моргів на території Росії.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Що відомо про попередній подібний обмін