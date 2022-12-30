В Україну прибула одна з найбільших партій Starlink з Польщі: куди їх направлять
Джерело:Денис Шмигаль
Польща продовжує надавати нашій державі потужну допомогу для перемоги над Росією. Зокрема, у п'ятницю, 30 грудня, до України надійшла нова партія Starlink.
Цього ж дня вони відправляться в Пункти незламності, а також для підтримки медичної й енергетичної сфери. Прем'єр Шмигаль пояснив, що дуже важливо, аби українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації.
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Україна отримає ще більше Starlink
Шмигаль подякував польським колегам за швидку допомогу в кризовий час, яка без зволікань була надана. До слова, це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі й перша частина великої партії, яка надійде до кінця січня.
Разом з попередніми — це близько 20 тисяч терміналів. Наразі команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше Старлінків.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, з якою зброєю Україна остаточно переможе ворога. За його словами, нашим воїнам потрібні гаубиці.
Військова допомога від партнерів: останні новини
- Вашингтон виділив Україні масштабний пакет військової допомоги. У ньому, зокрема, є і HIMARS, які уже ефективно показали себе на полі бою, і ЗРК Patriot, а також потужні установки ППО NASAMS.
- Посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Німеччина пообіцяла надати Україні більше зброї та боєприпасів.
- Уряд Литви прийняв рішення про надання нашій державі військової допомоги на 40 мільйонів євро 2023 року.
- У листопаді 2022 року повідомлялося, що Нідерланди виділили 120 мільйонів євро для постачання важкої військової техніки української армії, зокрема 45 мільйонів євро на танки Т-72.