В Україну прибула одна з найбільших партій Starlink з Польщі: куди їх направлять

Польща продовжує надавати нашій державі потужну допомогу для перемоги над Росією. Зокрема, у п'ятницю, 30 грудня, до України надійшла нова партія Starlink.

Цього ж дня вони відправляться в Пункти незламності, а також для підтримки медичної й енергетичної сфери. Прем'єр Шмигаль пояснив, що дуже важливо, аби українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації.

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Україна отримає ще більше Starlink

Шмигаль подякував польським колегам за швидку допомогу в кризовий час, яка без зволікань була надана. До слова, це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі й перша частина великої партії, яка надійде до кінця січня.

Разом з попередніми — це близько 20 тисяч терміналів. Наразі команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше Старлінків.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, з якою зброєю Україна остаточно переможе ворога. За його словами, нашим воїнам потрібні гаубиці.

Які країни надали або планують надати військову допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу

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