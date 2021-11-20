Україну скоро проситимуть вступити до НАТО, – прогнозує Резніков

Олексій Резніков заявив, що Україну скоро проситимуть вступити до НАТО та перелічив причини цього. Міністр оборони пояснив, що від цього вступу буде взаємна користь сторін.

Глава міністерства запевнив, що "це буде політичне рішення, консенсусне членів Альянсу". Про це Олексій Резніков розповів у інтерв'ю під час візиту в США.

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НАТО проситиме Україну увійти в Альянс

Олексій Резніков розповів, що "досвід, який мають наші сухопутні війська, не має жодна армія НАТО".

Це досвід у протистояння потужній армії протягом семи з половиною. Тому вони скоро будуть просити нас увійти в Альянс. Ось мій вам прогноз,

– заявив міністр оборони.

Очільник міністерства пригадав, як:

"наші спецназівці вивезли людей з Кабула. Цього не зробила жодна країна. Ми продемонстрували, що ми це можемо краще, ніж будь-хто;

ми перші дали литовцям колючий дріт, коли почалася міграційна криза".

Не факт, що вступ в Альянс відбудеться швидко

Проте Резніков пояснив, що не факт, що вступ в Альянс відбудеться швидко. Зокрема тому, що деякі члени Альянсу:

"в 2008 році завадили нам стати членами НАТО разом з грузинами, хоча така можливість була;

продовжують будувати з росіянами певні "північні потоки", використовувати енергетичну зброю не тільки проти України".

Міністр оборони України пояснив, що "нам потрібно членство НАТО не заради членства, а заради можливості отримати почесне місце в цьому Альянсі, щоб ми отримували від цього користь, а вони отримали користь від нас".

НАТО – це не військовий союз, а значно ширше. Він стосується демократії, економіки, нових технологій, та інше,

– пояснив Резніков.

Додав, що саме тому "нам потрібне не тільки НАТО, а й Євросоюз, інші альянси. Нам треба їхні стандарти не просто вивчати, а запроваджувати в себе, ставати не де-юре членами НАТО, а де-факто".

Візит Олексія Резнікова в Штати та останні заяви: коротко