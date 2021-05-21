В Україну везуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

Уперше за понад 300 років в Україні опиниться один з найважливіших документів, що заклали підґрунтя нашої державності – Конституція Пилипа Орлика. Швеція надасть її для тимчасового експонування.

За дорученням Володимира Зеленськог МЗС України звернулося до Швеції з проханням отримати оригінал документу. Втім, спершу там погоджувалися лише на копію.

Важливо Буде парад на суші і на Дніпрі, – Зеленський про святкування 30-річчя Незалежності України

Оригінал Конституції вперше в Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив: переговори були вкрай складними і на оригінал Конституції Швеція спершу не погоджувалася. Проте зрештою виявила солідарність і дозволила привезти документ в Україну. Дата для цього обрана символічна – 30 річниця з оголошення Дня Незалежності.

Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі – це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині,

– написав глава МЗС.

Дмитро Кулеба у своєму дописі висловив подяки закордонним та українським колегам, завдяки яким Конституція опиниться в Україні. Серед них зокрема глава МЗС Швеції Анн Лінде, міністр культури України Олександр Ткаченко, директорка Національному архіву Швеції Карін Острем Іко.

Що відомо про Конституцію Пилипа Орлика? Як запевняють історики, це



Фактично документ став основою для формування трьох гілок влади: законодавчої (Генеральна Рада); виконавчої (гетьман і генеральна старшина) і судової (Генеральний суд).



Документ налічує преамбулу та 16 статей. Як запевняють історики, це одна з перших європейських конституцій нового часу. Її уклали у 1710 році у місті Бендери, що в нинішній Молдові. Тоді гетьман Пилип Орлик підписав документ, який визначав права і обов'язки усіх членів війська.Фактично документ став основою для формування трьох гілок влади: законодавчої (Генеральна Рада); виконавчої (гетьман і генеральна старшина) і судової (Генеральний суд).Документ налічує преамбулу та 16 статей.

Як зазначив у своєму телеграмі міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, Конституція опиниться в Україні вже влітку. Він розповів, що лише нещодавно така подія була у категорії "хотілося б...", і ось незабаром це станеться реальністю.

Це вкрай важливий міжнародний жест для України. Адже історія – частина нашої ідентичності і культури. Можливість побачити такий унікальний експонат – безцінно,

– написав Ткаченко.

Везуть не лише Конституцію

Як розповів глава МЗС, Конституція Орлика буде не єдиним експонатом, який везуть зі Швеції. Лінчопінгська міська бібліотека погодилась віддати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву. Вона, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.

Чому оригінал зберігають у Швеції

Бо саме там його знайшли. Латиномовний документ зберігається в Національному архіві Швеції (тека "Справи Козаччини").

До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Його знайшли у горщику, згорнутим у сувій. На думку шведських учених, Пилип Орлик створив текст латиною, щоб вручити дипломатам європейських держав.

Його готували для транспортування, але через певні обставини закопали.

Як святкуватимуть 30-річчя Незалежності України