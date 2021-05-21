В Україну везуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

Уперше за понад 300 років в Україні опиниться один з найважливіших документів, що заклали підґрунтя нашої державності – Конституція Пилипа Орлика. Швеція надасть її для тимчасового експонування.
За дорученням Володимира Зеленськог МЗС України звернулося до Швеції з проханням отримати оригінал документу. Втім, спершу там погоджувалися лише на копію.
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Оригінал Конституції вперше в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив: переговори були вкрай складними і на оригінал Конституції Швеція спершу не погоджувалася. Проте зрештою виявила солідарність і дозволила привезти документ в Україну. Дата для цього обрана символічна – 30 річниця з оголошення Дня Незалежності.
Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі – це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині,
– написав глава МЗС.
Дмитро Кулеба у своєму дописі висловив подяки закордонним та українським колегам, завдяки яким Конституція опиниться в Україні. Серед них зокрема глава МЗС Швеції Анн Лінде, міністр культури України Олександр Ткаченко, директорка Національному архіву Швеції Карін Острем Іко.
Що відомо про Конституцію Пилипа Орлика?Як запевняють історики, це одна з перших європейських конституцій нового часу. Її уклали у 1710 році у місті Бендери, що в нинішній Молдові. Тоді гетьман Пилип Орлик підписав документ, який визначав права і обов'язки усіх членів війська.
Фактично документ став основою для формування трьох гілок влади: законодавчої (Генеральна Рада); виконавчої (гетьман і генеральна старшина) і судової (Генеральний суд).
Документ налічує преамбулу та 16 статей.
Як зазначив у своєму телеграмі міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, Конституція опиниться в Україні вже влітку. Він розповів, що лише нещодавно така подія була у категорії "хотілося б...", і ось незабаром це станеться реальністю.
Це вкрай важливий міжнародний жест для України. Адже історія – частина нашої ідентичності і культури. Можливість побачити такий унікальний експонат – безцінно,
– написав Ткаченко.
Везуть не лише Конституцію
Як розповів глава МЗС, Конституція Орлика буде не єдиним експонатом, який везуть зі Швеції. Лінчопінгська міська бібліотека погодилась віддати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву. Вона, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.
Чому оригінал зберігають у Швеції
Бо саме там його знайшли. Латиномовний документ зберігається в Національному архіві Швеції (тека "Справи Козаччини").
До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Його знайшли у горщику, згорнутим у сувій. На думку шведських учених, Пилип Орлик створив текст латиною, щоб вручити дипломатам європейських держав.
Його готували для транспортування, але через певні обставини закопали.
Як святкуватимуть 30-річчя Незалежності України
- Перші подробиці свята і фірмовий логотип представив на своїй пресконференції Володимир Зеленський 20 травня 2021 року.
- За словами президента, це свято українці запам'ятають назавжди.
- 23 серпня в усій Україні піднімуть спеціально побудовані до цієї дати прапори.
- До того ж пройде перший саміт з деокупації Криму – "Кримська платформа". У ньому візьмуть участь приблизно 30 країн.
- Також відбудеться "саміт перших леді та джентльменів", на якому розглядатимуть важливі питання.