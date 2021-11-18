"Укрексімбанк" перевірить кредит, про який мовилося в розслідуванні "Схем"

Наглядова рада "Укрексімбанку" ретельно перевірить кредитну угоду, через питання про яку не на жарт розлютився голова правління банку Євген Мецгер. Саме після питання про цю угоду у журналістів і відібрали камери.

Про ініційовану перевірку журналістам стало відомо з відповіді голови Наглядової ради "Укрексімбанку" Оляни Гордієнко на запит.

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Гордієнко повідомила, що після публікації журналістського розслідування був ініційований аудит кредитної угоди. До нього залучили:

внутрішній комітет із питань ризиків,

незалежних експертів.

Через суспільний резонанс та необхідність всебічного дослідження укладення відповідної угоди, наразі проводиться поглиблене вивчення цієї транзакції. Остаточна оцінка подій буде надана Наглядовою радою після завершення повноцінного аналізу обставин укладення кредитної угоди,

– мовиться у відповіді представників банку.

18 листопада Наглядова рада заслухає попередні результати внутрішнього аудиту банку стосовно дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів під час видачі кредиту.

Про який кредит мовиться

Журналісти встановили, що державний банк видав кредит Сергію Брюховецькому, вихідцю з Донецька, який, за даними журналістів, підозрювався у фінансуванні тероризму. Мовиться про 60 мільйонів доларів.

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