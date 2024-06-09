В Укренерго пояснили, чому по всій країні скасували графіки відключення світла
9 червня 2024, 11:09Читать новость на русском
В Україні в неділю, 9 червня, не буде відключень світла. Стабілізаційні обмеження скасували з кількох причин.
Про це повідомили в Укренерго. Водночас в компанії додали, що при зміні ситуації в енергосистемі, відключення можуть повернути.
До теми Сьогодні в Україні без графіків: відключення світла скасовані
Чому скасували відключення
В Укренерго пояснили, що відключення світла скасували з 2 причин. По-перше, у вихідний день знизилося споживання електроенергії. По-друге, в роботу після ремонту повернувся блок АЕС.
Втім, у разі зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
Відключень світла 9 червня не буде / Інфографіка Укренерго
Коли користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу
Чи є ризик повного блекауту
- Росія знову почала цілеспрямовано бити по українській енергетиці. Ворог цинічно атакує підстанції, теплоелектростанції та гідроелектростанції. Через значні пошкодження енергооб'єкти не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак агресора. Щоб збалансувати енергосистему в умовах дефіциту, довелося повернутися до відключень світла.
- Втім, в Укренерго наголошують, що наразі повного блекауту в Україні не передбачається. Однак такий прогноз є станом не враховує майбутніх масованих атак на енергосистему нашої країни.
- Після масованої атаки 1 червня низка західних ЗМІ почали писати, що взимку українці будуть жити без світла протягом більшої частини доби. Так, журналісти FT стверджували, що взимку відключення світла сягатимуть 14 годин. Втім, в Міненерго заявили, що публікація FT має ознаки інформаційно-психологічної операції, має маніпулятивний характер та просуває наративи ворога. Там наголосили, що наведена інформація не була підтверджена офіційними джерелами.