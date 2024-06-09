В Укренерго пояснили, чому по всій країні скасували графіки відключення світла

В Україні в неділю, 9 червня, не буде відключень світла. Стабілізаційні обмеження скасували з кількох причин.

Про це повідомили в Укренерго. Водночас в компанії додали, що при зміні ситуації в енергосистемі, відключення можуть повернути.

До теми Сьогодні в Україні без графіків: відключення світла скасовані

Чому скасували відключення

В Укренерго пояснили, що відключення світла скасували з 2 причин. По-перше, у вихідний день знизилося споживання електроенергії. По-друге, в роботу після ремонту повернувся блок АЕС.

Втім, у разі зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.



Відключень світла 9 червня не буде / Інфографіка Укренерго

Хоч в Україні сьогодні не діють графіки відключення електроенергії, втім, варто ощадливо користуватися електроприладами. Рекомендовано обмежити використання енергоємних приладів.



Коли користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

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