В Укренерго пояснили, чому по всій країні скасували графіки відключення світла

9 червня 2024, 11:09
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В Україні в неділю, 9 червня, не буде відключень світла. Стабілізаційні обмеження скасували з кількох причин.

Про це повідомили в Укренерго. Водночас в компанії додали, що при зміні ситуації в енергосистемі, відключення можуть повернути.

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Чому скасували відключення

В Укренерго пояснили, що відключення світла скасували з 2 причин. По-перше, у вихідний день знизилося споживання електроенергії. По-друге, в роботу після ремонту повернувся блок АЕС.

Втім, у разі  зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.


Відключень світла 9 червня не буде / Інфографіка Укренерго

Зверніть увагу! Хоч в Україні сьогодні не діють графіки відключення електроенергії, втім, варто ощадливо користуватися електроприладами. Рекомендовано обмежити використання енергоємних приладів. 


Коли користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Чи є ризик повного блекауту

  • Росія знову почала цілеспрямовано бити по українській енергетиці. Ворог цинічно атакує підстанції, теплоелектростанції та гідроелектростанції. Через значні пошкодження енергооб'єкти не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак агресора. Щоб збалансувати енергосистему в умовах дефіциту, довелося повернутися до відключень світла.
  • Втім, в Укренерго наголошують, що наразі повного блекауту в Україні не передбачається. Однак такий прогноз є станом не враховує майбутніх масованих атак на енергосистему нашої країни.
  • Після масованої атаки 1 червня низка західних ЗМІ почали писати, що взимку українці будуть жити без світла протягом більшої частини доби. Так, журналісти FT стверджували, що взимку відключення світла сягатимуть 14 годин. Втім, в Міненерго заявили, що публікація FT має ознаки інформаційно-психологічної операції, має маніпулятивний характер та просуває наративи ворога. Там наголосили, що наведена інформація не була підтверджена офіційними джерелами.

Автор: Анжеліка Байбак