Відключення світла 28 листопада: в Україні збільшать обсяг заходів обмеження

Росія масовано атакувала України 28 листопада. Внаслідок ворожого обстрілу зазнала пошкоджень енергоінфраструктура. Через це до кінця доби обсяг відключень світла вимушено збільшать.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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До речі, про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.

Відключення світла сьогодні, 28 листопада

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада

До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень побутових споживачів одночасно,

– заявили в Укренерго.

Наголосили, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене агресором обладнання.

До слова, Укренерго визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – обленерго.

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Зверніть увагу! Час застосування й обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень світла дивіться на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, або у нашому матеріалі.