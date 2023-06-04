Безпеки багато не буває: куди звертатись у Львові щодо проблем з укриттями

У Львові триває перевірка укриттів. Станом на 11 ранку 4 червня перевірили 70% від загальної кількості. Рейди проводять представники ДСНС, нацполіції, районних адміністрацій та комунальних підприємств. І це дає свій позитивний ефект.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він пояснив хто несе відповідальність за бомбосховища і куди звертатися у разі їхнього неналежного стану.

Дивіться також Неприпустима ситуація: після трагедії у Києві по всій Україні перевірять доступність укриттів

Трагедія, яка сколихнула країну

Поштовхом до перевірки укриттів по всій країні стала трагедія у Києві, коли в ніч на 1 червня загинуло троє людей, серед яких одна дитина. Люди не могли потрапити до бомбосховища, бо воно було зачинене. Тоді уряд ініціював перевірки в містах.

"Буквально у той самий день ми виділили 2 години і всі наші служби були готові. Пройшли всі укриття і активізували самих мешканців. Бо, як правило, укриття знаходяться в будинках, вони є власністю ОСББ чи самих мешканців. Це дало позитивний ефект, але приємно, що включилися всі державні органі влади", – розповів Андрій Садовий.

За його словами, саме представники силових структур налаштували людей більш відповідально ставитися до перевірки. Адже у бомбосховищах має бути достатній запас води, медикаментів, освітлення, зарядні пристрої.

"В цілому у Львові 6 000 укриттів. Ми ще раз переглядаємо наші плани, прогнози", – відзначив міський голова.

За інформацією міської ради Львова на 11 ранку 4 червня відповідні служби перевірили 3984 укриттів у місті.

Андрій Садовий про перевірку укриттів у Львові: дивитись відео

Кожен відповідає за безпеку

Також Андрій Садовий пояснив хто відповідає за стан укриттів. Якщо це комунальна установа – то міста і громади. Якщо житловий будинок – самі мешканці, які мають дбати про це.

Якщо ви живите в будинку і бачите ігнорування ваших законних прав – телефонуйте до міської ради і скеровуйте свій запит до поліції. Вся інформація публічна і відома, а будь-який дзвінок він записується. Я думаю, це правильно так робити і ніхто не має ображатися, бо це безпека,

– пояснив посадовець.

Зазначимо, у Львові діє гаряча лінія міста 15-80, а всю додаткову інформацію та контакти можна знайти на сайті міської ради. Головне – не ігнорувати тривогу. Якщо вона лунає під час робочого дня, то за безпеку працівників відповідають керівники установ. Вони скеровують всіх до укриттів. Якщо вночі – це відповідальність кожного особисто.

"Дуже часто ми бачимо, що люди ігнорують і також бачимо до чого це може призвести. Не знаю, що нас має навчити. Треба бути максимально уважними і йти в укриття. Є різні ракети. Якщо гіперзвукові – там буквально декілька хвилин і приліт. Тому я закликаю не ігнорувати тривогу, берегти себе і своїх рідних", – наголосив Садовий.

Перевірка укриттів в Україні: основні новини

За результатами попередніх перевірок у Львові Андрій Садовий звітував про належний стан укриттів. Всі вони відчинені, є питання лише в нюансах. Додатково було отримано 65 звернень від громадян.

У Дніпрі міський голова Борис Філатов підписав розпорядження за яким усі укриття мають бути відчинені для мешканців цілодобово. Він закликав писати звернення навіть у коментарях, якщо у місті неналежні укриття.

У Києві міський голова Віталій Кличко особисто перевіряє укриття. Зокрема, він вже побував у декількох районах столиці і поспілкувався з місцевими мешканцями. Він наголосив, що повідомити про неналежний стан укриттів можна через застосунок "Київ цифровий".

Нагадаємо, після трагедії 1 червня у КМДА ухвалили рішення більше не зачиняти укриття. У поліції пояснили, що відповідальні за них мають вирішити – або тримати сховища постійно відчиненими, або призначити відповідальну особу, яка відчинятиме їх під час повітряної тривоги. Поліція проводитиме рейди щодо виконання правил безпеки.