Український аналог "Шахедів": військовий експерт припустив, скільки таких БпЛА потрібно ЗСУ

В Україні почали виготовляти безпілотники, які є аналогом іранських дронів Shahed-136/131. Проте в "Укроборонпромі" удосконалили іранський зразок. Український дрон може долати відстань у майже 1000 кілометрів.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що дуже важливо Україні налагодити власне виробництво безпілотників.

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Скільки потрібно дронів

Дрони не є високотехнологічною зброєю, на відміну від ракет, які в Україні теж успішно виготовляються – насамперед ракета "Нептун". Переваги дронів у тому, що вони прості у виробництві, а також можуть нести вибухівку вагою 30 – 40 кілограмів.

А якщо такі дрони можуть літати на велику відстань, то дуже важливо мати їх у великій кількості. Ця зброя не є високоточною, вона може промахнутися на декілька десятків метрів. Однак якщо дронів буде багато, це не є проблемою,

– наголосив військовий експерт.

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Якщо потрібно атакувати аеродром, то від 5 до 20 дронів виведуть його з ладу – і авіацію, і саму злітну смугу. Також дронами можна атакувати склад з боєприпасами або з паливно-мастильними матеріалами. Головне влучити по ньому, а далі піде детонація.

Крім того, за допомогою дронів можна завдавати ударів по невеликих мостах чи автомобільних шляхах. Вибухівка, яку переносить безпілотник може унеможливити рух по них.

"Якщо дрони вироблятимуть тисячами на місяць, то сотня українських БпЛА, що атакуватиме російський порт, може суттєво пошкодити кораблі, що там будуть", – підкреслив Олексій Гетьман.

Що відомо про український дрон, який є аналогом "Шахеда"