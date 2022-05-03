Укрзалізниця змінює схему евакуації українців з Покровська
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця з 3 травня змінює схему евакуації людей з Покровська Донецької області. Він більше не курсуватиме до Чопа.
Поїзд №234/233 курсуватиме в сполученні Покровськ – Львів замість Покровськ – Чоп.
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Графік потяга
Поїзд відправлятиметься по непарних числах з Покровська о 16:30. До Дніпра прибуватиме о 19:40. Там вагони приєднуватимуть до потяга №86/85 Запоріжжя – Львів.
До Львова поїзд прибуватиме о 15:51.
Продовжуємо евакуаційний процес попри все,
– наголосили в УЗ.
Як курсуватимуть приміські потяги
Укрзалізниця оприлюднила перелік приміських потягів, які курсуватимуть 3 травня. До 30 маршрутів буде на Південно-Західній, Придніпровській, Одеській та Південній залізниці, на Львівській – 53. Не курсуватимуть потяги на Донецькій залізниці. Очевидно, що через бойові дії та обстріли росіян.
З повним переліком маршрутів можна ознайомитись за посиланням.
Росія руйнує залізницю
Російські військові щодня завдають ударів по залізничних об'єктах в Україні, вони руйнують всі станції та колії. Залізниця є їхньою ціллю, адже загарбники хочуть обірвати сполучення між містами.
Глава Укрзалізниці Олександр Камишін розповів, що кожного дня є нова перебита інфраструктура, колії, мости, контактна мережа, будівлі. Найбільше страждає Донецька та Південна залізниці. Камишін зізнався, що зараз легше перерахувати станції, які вціліли, ніж які були пошкоджені.
У МВС заявили, що Росія б'є по залізниці, сподіваючись зупинити рух товарів в обидва боки, зокрема й експорт. Таким чином агресор хоче послабити економіку.
Обстріли залізниці
- 25 квітня окупанти обстріляли ракетами 5 залізничних станцій на Заході та в Центрі України. Зокрема, завдали удару по станції "Красне" на Львівщині.
- Окрім того, агресор вдарив по залізниці біля Здолбунова, що на Рівненщині. Унаслідок обстрілів загинула одна людина на станції "Козятин".
- Загарбники вже втретє обстріляли міст через Дністровський лиман, через це також суттєво постраждала залізниця.
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