Укрзалізниця змінює схему евакуації українців з Покровська

Укрзалізниця з 3 травня змінює схему евакуації людей з Покровська Донецької області. Він більше не курсуватиме до Чопа.

Поїзд №234/233 курсуватиме в сполученні Покровськ – Львів замість Покровськ – Чоп.

До речі Через кібератаки квитки краще купувати в касах, – Укрзалізниця про збої онлайн-замовлень

Графік потяга

Поїзд відправлятиметься по непарних числах з Покровська о 16:30. До Дніпра прибуватиме о 19:40. Там вагони приєднуватимуть до потяга №86/85 Запоріжжя – Львів.

До Львова поїзд прибуватиме о 15:51.

Продовжуємо евакуаційний процес попри все,

– наголосили в УЗ.

Як курсуватимуть приміські потяги

Укрзалізниця оприлюднила перелік приміських потягів, які курсуватимуть 3 травня. До 30 маршрутів буде на Південно-Західній, Придніпровській, Одеській та Південній залізниці, на Львівській – 53. Не курсуватимуть потяги на Донецькій залізниці. Очевидно, що через бойові дії та обстріли росіян.

З повним переліком маршрутів можна ознайомитись за посиланням.

Росія руйнує залізницю

Російські військові щодня завдають ударів по залізничних об'єктах в Україні, вони руйнують всі станції та колії. Залізниця є їхньою ціллю, адже загарбники хочуть обірвати сполучення між містами.