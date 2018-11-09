"Укрзалізниця" оголосила конкурс на найкращу назву для експреса до "Борисполя"
Компанія "Укрзалізниця" відкрила голосування за назву швидкісного експреса, який в листопаді почне курсувати між Центральним залізничним вокзалом і міжнародним аеропортом "Бориспіль".
Про це УЗ повідомляє у себе на Facebook-сторінці.
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Користувачі надіслали понад 400 своїх варіантів назви на електронну адресу та у Facebook. Менеджмент "Укрзалізниці" відібрав 8 варіантів, які виставлені на публічне голосування.
Пасажирам запропонували такі назви:
- UZ Air
- Kyiv Boryspil Express
- UZ Express
- Січ
- Sky Express
- Чумак
- Аерошатл
- Либідь
Голосування триватиме до 11 листопада включно. Проголосувати за найкращу назву можна за посиланням тут.
Нагадаємо, що у четвер, 25 жовтня, з Києва до аеропорту "Бориспіль" вперше вирушив новий швидкісний поїзд. Проте повноцінне курсування експресу стартує з листопада.