13:35
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      "Укрзалізниця" оголосила конкурс на найкращу назву для експреса до "Борисполя"

      397 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця" пропонує пасажирам обрати найкращу назву для експреса до "Борисполя"
      "Укрзалізниця" пропонує пасажирам обрати найкращу назву для експреса до "Борисполя" / znaj.ua

      Компанія "Укрзалізниця" відкрила голосування за назву швидкісного експреса, який в листопаді почне курсувати між Центральним залізничним вокзалом і міжнародним аеропортом "Бориспіль".

      Про це УЗ повідомляє у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: ЄС чи Росія: в "Укрзалізниці" розповіли, куди найчастіше їздять українці

      Користувачі надіслали понад 400 своїх варіантів назви на електронну адресу та у Facebook. Менеджмент "Укрзалізниці" відібрав 8 варіантів, які виставлені на публічне голосування.

      Пасажирам запропонували такі назви:

      1. UZ Air
      2. Kyiv Boryspil Express
      3. UZ Express
      4. Січ
      5. Sky Express
      6. Чумак
      7. Аерошатл
      8. Либідь

      Голосування триватиме до 11 листопада включно. Проголосувати за найкращу назву можна за посиланням тут.

      Нагадаємо, що у четвер, 25 жовтня, з Києва до аеропорту "Бориспіль" вперше вирушив новий швидкісний поїзд. Проте повноцінне курсування експресу стартує з листопада.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Новини Борисполя Новини Києва залізниця Транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 13:05 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 78610
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      7 листопада , 10:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Андріївська церква для Константинополя: в які ігри грає українська влада?
      сьогодні , 12:01 Андріївська церква для Константинополя: в які ігри грає українська влада?
      Андрій Вігірінський
      Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      сьогодні , 11:01 Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      Настя Сукач 2437
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Євробляхи" не стали законними: Южаніна пояснила рішення Верховного суду
       22 жовтня , 20:06
      Прогноз погоди на 6 жовтня: у всій Україні буде сонячно та по-осінньому тепло
       6 жовтня , 09:31
      Колишній нападник Динамо не сумнівається в тому, що кияни зможуть пройти Аякс та вийти у Лігу чемпіонів
       28 серпня , 09:00
      Стало відомо, як будуть працювати радари контролю швидкості
       8 жовтня , 11:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук