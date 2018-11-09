"Укрзалізниця" оголосила конкурс на найкращу назву для експреса до "Борисполя"

Компанія "Укрзалізниця" відкрила голосування за назву швидкісного експреса, який в листопаді почне курсувати між Центральним залізничним вокзалом і міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Про це УЗ повідомляє у себе на Facebook-сторінці.

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Користувачі надіслали понад 400 своїх варіантів назви на електронну адресу та у Facebook. Менеджмент "Укрзалізниці" відібрав 8 варіантів, які виставлені на публічне голосування.

Пасажирам запропонували такі назви:

UZ Air Kyiv Boryspil Express UZ Express Січ Sky Express Чумак Аерошатл Либідь

Голосування триватиме до 11 листопада включно. Проголосувати за найкращу назву можна за посиланням тут.

Нагадаємо, що у четвер, 25 жовтня, з Києва до аеропорту "Бориспіль" вперше вирушив новий швидкісний поїзд. Проте повноцінне курсування експресу стартує з листопада.