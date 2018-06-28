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"Укрзалізниця" планує запустити відремонтовану електричку

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Укрзалізниця планує запустити капітально - відремонтовану електричку
Укрзалізниця планує запустити капітально - відремонтовану електричку / smaeel.com

До кінця червня "Укрзалізниця" планує запустити капітально -відремонтований і модернізований електропоїзд приміського сполучення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов. 

Це буде модернізована електричка, яку відправлять для обслуговування пасажирів регіональної філії "Львівська залізниця". 

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Це третя електричка, яку відремонтували за цей місяць, два електропоїзди після капітального ремонту вже відправили для обслуговування пасажирів регіональних філій "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця".

"Приміське сполучення залишається проблемним питанням. Маємо на сьогодні більше 90% зносу парку та збитків лише за минулий рік від цих перевезень на 4,5 мільярдів гривень. Однак власними силами, крок за кроком, надолужуємо те, що майже не робилося багато років – оновлюємо приміський рухомий склад. До кінця 2018 року плануємо оновити 22 електрички", – написав Євген Кравцов.

Модернізацію проводили на "Київському електровагоноремонтом заводі", вартість капітально-відновлювального ремонту одного поїзда – від 35 до 38 мільйонів гривень. На зазначених поїздах виконано комплекс модернізацій, спрямований на поліпшення умов перевезень пасажирів і підвищення надійності електропоїздів в експлуатації.

Нагадаємо, понад 300 локомотивів для потреб "Укрзалізниці" хоче надати французька компанія Alstom. Відповідний проект на постачання вже розробляється французькою компанією.

Теги: Новини України Укрзалізниця Транспорт Новини Львова залізниця
Джерело: 24 Канал
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