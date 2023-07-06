Уламки ракет впали на Львівщині: утворилася вирва, є руйнування

Росія атакувала Львів крилатими ракетами, внаслідок чого є руйнування інфраструктури, загиблі та постраждалі. Водночас згодом стало відомо, що через цей удар у Львівському районі області утворилась вирва.

У ніч проти четверга, 6 червня, окупанти "Калібрами" обстріляли Львів та область. Голова ОВА Максим Козицький через певний час підбив підсумки цієї атаки.

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Наслідки атаки на Львівщину

Власне, за словами Козицького, у самому Львові станом на 09:07 підтвердили загибель чотирьох людей – на момент влучання усі вони перебували в будинку. Водночас постраждали 34 людини та було пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.

До ліквідації наслідків цієї атаки залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

Уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих,

– також написав очільник області.

Окрім того, він зазначив, що у Золочівському районі внаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл. "За попередньою інформацією, постраждалих нема", – зазначив чиновник.

Дякую всім службам, які дуже оперативно та професійно спрацювали. Дякую людям, які допомагали та підтримували одне одного.

Водночас Козицький вчергове наголосив, що нам потрібно більше зброї від партнерів. Зокрема, йдеться про багатоцільові винищувачі F-16.

Деталі цього обстрілу