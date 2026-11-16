Російські ультиматуми НАТО: Сибіга вказав на важливу деталь

У неділю, 15 листопада, міністр закордонних справ Андрій Сибіга вказав на небезпеку нових вимог Москви щодо НАТО. За його словами, черговий ультиматум про безпеку повторює сценарії, що передували вторгненням в Україну та Грузію.

Ультиматуми Москви є небезпечними. Про це дипломат написав у власних соцмережах.

Що сказав Сибіга?

Андрій Сибіга підкреслив, що Росія вдавалась до ультиматумів Альянсу напередодні нападів на сусідні країни. Очільник зовнішньополітичного відомства нагадав хронологію висловлювань Володимира Путіна, починаючи з виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році. Тоді російський диктатор публічно назвав розширення НАТО прямою загрозою для своєї країни.

Вже наступного 2008 року під час Бухарестського саміту представники Москви почали відкрито висувати погрози через перспективи можливого вступу Грузії та України до Північноатлантичного альянсу.

Ми вже бачили таке раніше. 2007 рік: у Мюнхені Путін називає розширення НАТО "загрозою". 2008 рік: у Бухаресті Кремль висуває погрози щодо перспектив вступу Грузії та України до НАТО. За кілька місяців Росія вторглася до Грузії,

– підкреслив Сибіга.

Аналогічні вимоги Москва озвучила наприкінці 2021 року, наполягаючи на зупинці розширення блоку та відведенні сил до рубежів 1997 року. Вже за кілька місяців після цього Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Зараз ті самі претензії повертаються під виглядом дискусій про оновлення європейської безпеки. Глава МЗС наголосив, що такі заяви не мають нічого спільного з готовністю до реального миру.

Тепер той самий ультиматум повертається під новою назвою: "європейська архітектура безпеки". Це не запрошення до діалогу. Історія показує, що буде далі: нова ескалація воєнних дій з боку Росії в агресивних формах, зокрема відверта збройна агресія,

– заявив міністр.

Він закликав партнерів не грати за нав'язаними Москвою правилами. Натомість дипломат радить посилити тиск на російський режим. На його переконання, лише рішучість змусить Кремль серйозно поставитися до мирних зусиль та зупинити збройну агресію.

Що відомо про ультиматум Москви?

Заява українського міністра пролунала на тлі новин про перебіг дипломатичних консультацій. Як повідомило видання The New York Times, під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни російська делегація знову вимагала від НАТО повернення до позицій 1997 року.

Голова розвідувального комітету Сенату США Том Коттон відреагував на таку позицію та заявив, що переговори з Москвою на подібних умовах позбавлені сенсу. Сенатор переконаний, що ультиматуми Кремля щодо військ Альянсу свідчать про повну відсутність у Путіна намірів домовлятися про мир.

Також Андрій Сибіга зазначав, що Росія не має жодних підстав вимагати поділу сфер впливу в Європі. Дипломат наголошував, що після величезних втрат армії країни-агресорки єдине, про що може домовлятися Кремль, – це зупинка вогню по нинішній лінії фронту.