Чи дійсно Угорщина загрожує територіям України: у Зеленського пояснили скандальні заяви

Ультраправі партії в Угорщині та Румунії зробили цинічні заяви щодо України. Лідери партій погрожують тим, що буцімто можуть претендувати на частину територій нашої країни.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що на заяви представників ультраправих партій не варто звертати уваги. Ці партії є маргінальними та не мають електорального впливу в своїх країнах.

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Заробляють на хайпі

В Німеччині також є партія AfD, яка заявляє, що треба закрити вікно допомоги України. Водночас ультраліва Сара Вагенкнехт взагалі вважає, що необхідно ухвалити максимально репресивні рішення щодо України.

Я б на це не зважав, тому що завжди є такі маргінальні партії. Вони на хайпі намагаються втриматися на рівні 2 –3%, щоб пройти в парламент. Вони заробляють гроші на хайпі. Безумовно це не має жодного стосунку до того, що насправді відбуватиметься,

– зазначив радник глави ОПУ.

Важливо, що стратегічно європейські країни, зокрема Угорщина, Румунія, Польща поважають суверенні права інших країн.

"Єдина країна, яка сьогодні ламає правила на європейському континенті, – це Росія. Вона претендуватиме на знищення суб'єктності й суверенітету не тільки в Україні, та вже відверто про це заявляє", – наголосив Подоляк.

Сутність Росії

Росія зокрема претендуватиме на країни Балтії, тому що вважає їх територією свого впливу. Також для неї це відкриває вихід до акваторії Балтійського моря і контроль над Північною Європою.

Москва вважатиме за необхідне втручатись в суверенні суб'єктні позиції, наприклад, Молдови. Росіяни цей регіон також вважають території свого домінування.

Росія, на відміну від інших держав, жодного разу в історії не інвестувала у розвиток своєї території. Натомість росіяни хочуть прийти на чиєсь облаштоване місце, пограбувати його, повернути, а тоді чекати, поки там знову все облаштується, будуть накопичені ресурси, щоб знову прийти й пограбувати. Це і є сутність Росії,

– зауважив радник глави ОПУ.

Водночас коли Росія програє війну в Україні, через 10, 20, 30 років у них знову з'явиться "лідер", який скаже, що треба побудувати "велику Росію".

"Однак за ці 30 років буде зовсім інша конфігурація в Європі. Буде набагато менше маргінальних ультраправих, ультралівих партій, менше протестних наступів. Проте є інша проблема – міграційна, але тоді буде більше можливостей врегулювати низку складних, зокрема для Європи, питань. Україна прийматиме в цьому активну участь, а також відіграватиме важливу роль в гарантуванні безпеки для країн демократії й не тільки в Європі", – підкреслив Михайло Подоляк.

Україні загрожують ультраправі з Європи