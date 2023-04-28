Босоніж по склу побігла до дітей, – жінка, яка пережила ракетний удар в Умані, пригадала атаку
Росія 28 квітня завдала ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані. Внаслідок атаки постраждало принаймні 20 українців.
Про це 24 Каналу розповіла Юлія, постраждала мешканка Умані. За її словами, у повітрі було чутно, як свистить ракета над її містом.
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У небі було чути, як летить ракета
Юлія пригадала, що ввечері 27 квітня разом із чоловіком, як зазвичай, приїхала додому. Родина повечеряла й близько 22-ої години лягла спати.
Вона пояснила, що діти сплять в одній кімнаті, вони з чоловіком в іншій.
"Чоловік заснув раніше, ніж я. У мене був якийсь тривожний сон", – пояснила жінка.
Потім вона все ж на деякий час поринула у сон.
Коли я почула такий гул у небі, зрозуміла, що це летить якась ракета, тому що було дуже голосно,
– розказала Юлія.
Постраждала додала, що якраз у цей час розпочалася повітряна тривога, тому вона почала будити чолвіка.
"Проте якось впала в сон, і він не відреагував. Потім просто все як у тумані", – зауважила жінка.
Перші хвилини під час потрапляння ворожої ракети у будинок їй важко описати.
Відео Юлії одразу після прильоту
Перші хвилини після вибуху
Юлія пригадала, що вибух пролунав орієнтовно о пів на п'яту ранку. Спершу сталося саме влучання, після чого почали працювати сигналізації у авто.
"Просто скло по всій квартирі. Вони хвилею в нас пішло", – зауважила жінка.
За її словами, свідчення про перші миті після прильоту у неї буквально стерлися із пам'яті.
Чоловік лежав ближче до балкона, собою накрив мене і просто скинув нас обох з дивану. Я спала у нічній сорочці й босоніж по склу побігла до дітей,
– пояснила вона.
Юлія поділилася, що у той момент не розуміла навіть, що їй треба взутися.
"Я просто взяла двох дітей, занесла їх у ванну, поставила і бігала по хаті в пошуках того, у що їх взути та одягти й скоріше вивести", – розказала вона.
Юлія зауважила, що її перші емоції – це шок.
Нічна ракетна атака на Україну: останні новини
- Вночі 28 квітня російські війська здійснили ракетний обстріл України. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва сьогодні вночі знищили 11 крилатих ракет окупантів. Окрім того, збили два безпілотники.
- Також російські військові вдарили по багатоповерхівці в Умані.Станом на 17:00 відомо про загибель більш ніж 20 українців. Втім, число тіл, які витягають з-під завалів постійно збільшується.