"За діточок Умані": у Повітряних силах показали штурмовик Су-25, зарядженого на помсту
Джерело:Микола Олещук
Повітряні сили України озброїли штурмовик Су-25 американськими ракетами Zuni. Вони помстяться окупантам за ракетні удари по Умані.
Під ранок 28 квітня росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Внаслідок обстрілу загинуло 23 людини, серед яких – 6 дітей. Командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук опублікував фото штурмовика Су-25, який вже зарядили на помсту.
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Ракети помсти за дітей Умані
Олещук у мережі опублікував світлини з озброєним штурмовиком Су-25. Особливість полягає у тому, що ракетами помсти стали американські Zuni. США анонсували їх передачу в січні 2023 року. Американські ракети мають у декілька разів більшу дальність, ніж радянські С-8, що суттєво підвищує можливості української штурмової авіації.
Горіть у пеклі, нелюди!
– підписав світлину штурмовика Олещук.
Штурмовик Су-25, заряджений на помсту / Фото Миколи Олещука
У Повітряних "ракети помсти" також підписали. На опублікованих у мережі світлинах видно, що одна з них – "за діточок Умані та уманчан", а інша – за російські злочини.
Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці в Умані: що відомо
- Близько о 04:30 одна з ракет, якими окупанти атакували територію України 28 квітня, влучила у багатоповерхівку в Умані. Рятувально-пошукова операція завершилася лише на наступний день, 29 квітня, близько 16:00.
- Хоча пошукова операція завершилася, одна жінка досі вважається зниклою безвісти. Проте міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що зникло дві жінки.
- Церемонія прощання з 5 загиблими відбулася 30 квітня. Громада попрощалася з Наталією Ремез, Ульяною Тройчук, Світланою Корінною, Софією Шульгою та Кирилом Писарєвим.