В Умані для хасидів відкрили кав'ярню з "логотипом" Starbucks

В Умані до приїзду хасидів, які збираються для святкування іудейського Нового року Рош га-Шана, місцеві відкрили кав'ярню з логотипом Starbucks. Проте світового бренду заклад не стосується.

Про відповідну локацію повідомив у своєму інстаграмі журналіст Андрій Жигайло. Водночас на світлині видно – заклад має великий попит серед хасидів.

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"Пів хіпстерського Києва чекає на прихід Starbucks до України. А він он де, в Умані, виявляється", – мовиться у дописі журналіста.

Проте логотип справжнього Starbucks і того, який створили в Умані, помітно відрізняється. Замість сирени з двома хвостами в центр логотипа помістили емодзі. Назви напоїв написали англійською мовою та на івриті.

Наразі в Україні немає жодного офіційного закладу Starbucks. Водночас кав'ярні мережі розташовані у приблизно 55 країнах світу.

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Хасиди в Умані: що треба знати

В Умань на святкування Рош га-Шана приїхали 23 тисячі паломників. Загалом очікують, що в місто прибудуть приблизно 50 тисяч іноземців.

Свято в іноземців триватиме 6 – 8 вересня. Для дотримання безпеки у місті працює міжвідомчий оперативний штаб.

Серед хасидів виявили перші випадки коронавірусу навіть попри посиленні протиепідеміологічні заходи.

Водночас працівники правоохоронних органів вже повідомили про перші порушення. Одного чоловіка депортували з України.

Текст публікації Андрія Жигайла:

Тут пів хіпстерського Києва чекає приходу Starbuks в Україну. А він он де, в Умані виявляється.