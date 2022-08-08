На Уманщині збили російську ракету: уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, є поранені

На Уманщині спрацювала система ППО. Збили російську ракету, але уламки впали на об’єкт цивільної інфраструктури.

Двоє людей зазнали поранення, повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець. Про звуки вибухів в Умані повідомляли під час масової повітряної тривоги.

До теми У небі над Одещиною сили ППО збили ворожу ракету "Калібр"

Спалахнула пожежа

Постраждалих оперативно госпіталізували. Табурець нагадав місцевим, що важливо дотримуватись правил реагування на повітряну тривогу.

На місці події працюють сили та засоби ДСНС. Вчергове наголошуємо щодо необхідності реагування на повітряні тривоги,

– написав глава ОВА.

У ДСНС повідомили, що виникла пожежа. Її площа сягнула 70 квадратних метрів. До гасіння залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.



Виникла пожежа / Фото ДСНС

Що цьому передувало

Повітряну тривогу у багатьох областях оголосили близько 10:15. Згодом в місцевих телеграм-каналах повідомили, що в Умані чути звуки вибухів. Зазначали, що у місцях ймовірних "прильотів" здіймається дим. Після цього вже з'явилось офіційне повідомлення від влади.

Крім Черкащини, вибухи були в Одеській області. Українські сили ППО також збили ворожу ракету типу "Калібр". Її випустили з підводного човна у Чорному морі. Нагадаємо, що 6 серпня ворог теж вдарив по Одещині. Влучили по інфраструктурному об'єкту в районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.

Також під час тривоги росіяни обстрілювали Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив про вибухи на Павловому Полі. На жаль, одна люди загинула. За словами чиновника, місцевий житель просто вийшов з дому та потрапив під обстріл. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що, попередньо, одна людина постраждала під час обстрілу Шевченківського району.

Відбої повітряної тривоги "пішли" після 10:45.

Попередній обстріл Черкащини

16 липня окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Атакували одне з сіл Чигиринської територіальної громади.

Загарбники поцілили у сільгосппідприємство. Минулося без жертв, але сільськогосподарська техніка була знищена.

Згодом уточнили, що ворог атакував свиноферму. Внаслідок удару постраждали кілька свиней.

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