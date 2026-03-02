Про це повідомило російське видання РБК.

Що відомо про самогубство в Москві?

Журналісти повідомляють, що Умара Джабраїлова госпіталізували з вогнепальним пораненням голови, однак лікарям врятувати його не вдалося. Бізнесмену було 67 років.

За даними російських ЗМІ, у 2020 році він уже намагався вкоротити собі віку, однак тоді його врятували.

Точні причини самогубства наразі невідомі, однак в останньому відеозверненні Джабраїлов висловлював серйозне занепокоєння через ескалацію ситуації на Близькому Сході.

Я вкрай стурбований тим, що там знаходяться наші туристи, і бажаю всім, щоб минуло лихо, щоб не торкнулося нікого з наших ця трагедія і щоб ви швидше повернулися додому,

– казав бізнесмен.

Останнє відео Умара Джабраїлова: дивіться онлайн

Цікаво! У Умара Джабраїлова нещодавно заблокували всі рахунки. Перша хвиля блокувань пройшла влітку 2025 року – тоді бізнесмен не надав податкової декларації. Остаточне блокування відбулося 20 лютого. ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи також повідомляють, що причиною самогубства могли стати фінансові проблеми.

Хто такий Умар Джабраїлов?

Умар Джабраїлов, уродженець Грозного, у 2000 році балотувався на посаду президента Росії, однак посів останнє місце. Упродовж 2004 – 2009 років він представляв Чечню в Раді Федерації Росії та обіймав посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.

У 2009 – 2013 роках Джабраїлов працював радником помічника президента Росії Сергія Приходька. У 2017 році колишнього сенатора затримали за хуліганство після інциденту зі стріляниною в готелі Four Seasons у Москві. Проти нього відкрили кримінальне провадження, а суд призначив штраф у розмірі 500 тисяч рублів.

Згодом Джабраїлова виключили з партії "Єдина Росія", заявивши, що його дії дискредитували політичну силу та завдали шкоди її інтересам.

Умар Джабраїлов також фігурував у так званих файлах Епштейна. Серед матеріалів справи, оприлюднених Міністерством юстиції США, виявили фотографію, на якій, за даними ЗМІ, був зображений саме російський бізнесмен.

На знімку з маркуванням EFTA00003296 можна побачити молодого чоловіка в білих штанах без сорочки – як повідомляють журналісти, йдеться саме про Джабраїлова. У тому ж файлі містяться фото самого Епштейна, Гіслейн Максвелл, приватних літаків і вілли.

За даними росЗМІ, підприємець підтвердив, що був знайомий з Епштейном, однак заперечив дружні стосунки між ними. Він також заявив, що не знає, яким чином фотографія потрапила до матеріалів справи. За його словами, знімок міг бути зроблений приблизно у 1990 році під час занять карате, однак точних обставин він не пам'ятає.

Самогубства в Росії: що відомо?