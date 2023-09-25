Президент Польщі назвав умову постачання зброї Україні
Джерело:Super Express
Анджей Дуда прокоментував питання щодо передачі зброї Україні. Польський президент заявив, що не мовиться про передачу ЗСУ нової техніки.
Так польський президент вкотре прокоментував заяву польського прем'єр-міністра. Варто зауважити, що Матеуш Моравецький заявив, що станом на вересень 2023 року Польща припинила постачати зброю Україні.
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Яка умова передачі зброї Україні
Після виступу у Радбезі ООН Анджей Дуда в інтерв'ю назвав умову постачання зброї Україні. Він вкотре сказав, що слова глави уряду Моравецького "він інакше трактував". Зокрема, мовиться про заміну зброї у Польщі.
Коли старе обладнання замінюють на сучасне, я без проблем відправляю його українцям. Не варто робити надто далекосяжні висновки. Ми повинні контролювати свої емоції, бо пам'ятаємо, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними,
– заявив польський президент.
Дуда додав, що "не може бути й мови" про передачу Україні будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.
"Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх", – заявив президент Польщі.
Що цьому передувало
- 20 вересня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що станом на вересень 2023 року Польща перестала постачати озброєння Україні. Політик сказав: "Україна захищається від жорстокого нападу Росії, і я розумію цю ситуацію, але ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю Україні, бо ми озброюємо Польщу".
- Згодом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра неправильно зрозуміли. Мовляв, Моравецький мав на увазі, що Польща не буде передавати Україні нову зброю, яку зараз закуповує в рамках модернізації польської армії. Попри це, умови підписаних контрактів Варшава виконує. Зокрема, щодо доставлення гаубиць Krab.
- У польську уряді на фоні цих заяв запевнили, що Варшава й далі реалізовує найбільший контракт про передачу зброї Україні. Мовиться про постачання гаубиць Krab. Також в Польщі продовжує діяти "хаб міжнародної допомоги". Детальніше про це читайте за посиланням.