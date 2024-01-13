Яких умов потребують F-16: легендарний американський пілот розкрив деталі

Українські пілоти навчаються керувати американськими винищувачами F-16 у низці країн – партнерів. Водночас, крім пілотів, ці літаки також потребують певного обладнання.

Американський пілот F-16 Ден Гемптон, якого називають "найсмертоноснішим пілотом США" розповів, що потрібно для того, аби наші військові могли користуватися американськими винищувачами. За його словами, ці літаки не потребують ідеальних умов, як всі звикли думати.

Дивіться також Винищувач F-16 чи штурмовик А-10: у Повітряних Силах пояснили, який літак краще для нас

Адаптувати свої засоби можливо

Гемптон наголосив, що він не бачив українських аеродромів. Він зазначив, що разом з іншими пілотами у відставці пропонував приїхати в Україну і оцінити те, що ми вже маємо, проте цього так і не сталося, тому він не може назвати конкретних засобів, які потрібні.

Повторюсь, я злітав на F-16 з дуже примітивних місць, гірших, ніж Європа. Україна в Європі, а я злітав із місць на Близькому Сході, де немає нічого, окрім каміння та піску. Всі кажуть, що F-16 потребує ідеально чистих злітно-посадкових смуг та бездоганних умов, але це неправда,

– наголосив пілот.

Ден Гемптон також сказав, що українські Повітряні сили вже мають дещо і розуміють, що потрібно, щоб підняти винищувачі в повітря, знають, що потрібна будівля керування польотами, а для паркування літаків потрібні укриття. Наші пілоти розуміють багато речей, адже інакше у вас не було б Повітряних сил.

Тож адаптувати свої засоби до F-16 не вимагає великої праці. Це лише питання доставки винищувачів та людей, які знають, як ними користуватися,

– відзначив Гемптон.

Крім цього, потрібно також навчити своїх людей, як перейти від обслуговування наявних винищувачів до підтримки F-16.

Скільки F-16 потрібно Україні