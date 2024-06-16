Путін висунув умови щодо завершення війни: що налякало диктатора

Владімір Путін заявив про свої вимоги для"мирних" переговорів з Україною. Мовляв, для завершення війни українська держава має відмовитися від вступу в НАТО, а також вивести свої війська з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Це 24 Каналу прокоментував російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що російський диктатор говорить про виведення ЗСУ до адмінкордонів цих областей. Так очільник Кремля збільшив свої вимоги. До слова, Путін заявив, що Кремль нібито готовий сісти за стіл переговорів "хоч завтра".

Дивіться також Серйозний удар: що змусило Путіна говорити про завершення війни

Які "вимоги" Путіна для переговорів

"Коли організовані частини ЗСУ, з'єднання, – як він каже, – вийдуть з території областей, лише тоді розпочнуться переговори про "остаточне врегулювання", а не про перемир'я чи щось подібне", – додав Фейгін.

Диктатор заявляє про те, що переговори мають вести до гарантій, що Україна ніколи не вступить у НАТО, а матиме позаблоковий статус. Мовляв, буде "демілітаризована". Також Путін вимагає скасування усіх санкцій проти Росії. А їх, до слова, близько 7 тисяч.

Це збільшені вимоги. Не кажучи вже про хронологію. Як попередні умови виставляється припинення бойових дій і відведення українських військ зі своїх же територій,

– наголосив російський правозахисник.

Очільник Кремля напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії зробив такі вкиди, аби сплутати карти. Мовляв, "без росіян щось вирішують". А от – "тверда позиція Росії й іншої не буде". Вимоги Путіна – це ніби ультиматум, який він пропонує Саміту миру у Швейцарії та офіційному Києву. Замість – нічого.

"Він говорить про "остаточне рішення". Хто повірить, що це "остаточне рішення" і що завтра вони не "доїдять" решту центральної, західної України? Що замість? Замість – нічого. Я розумію, що серйозно ніхто це не обговорюватиме ні на Заході, ні в Україні, ні у Швейцарії тощо", – додав Марк Фейгін.

Навіщо диктатор зробив таку заяву

Так, вважає російський правозахисник, очільник Кремля передав сигнал Вашингтону. Фейгін припускає, що США могли пропонувати Росії "мирно розійтися". Мовляв, Путін забирає собі територію, яку він окупував, а решта території – вступає в НАТО.

Ніби варіант Північної та Південної Кореї, тільки з розрахунком на те, що ніхто, звичайно, визнавати це не буде. Він переконує, що "це вже навіть не обговорюється – це вже "російські території". Не лише ті, що окуповані. Він відповів Вашингтону, що "ні, буде так. Я пропоную так, і моя думка така, іншої немає і ніколи не буде",

– сказав російський правозахисник.

До того ж очільник Кремля хоче, аби окупацію території України зафіксували юридично згідно з міжнародним правом. Однак, це – руйнування усієї системи безпеки. Тобто Путін воюватиме доти, доки не отримає усе, що хоче.

Марк Фегін припустив, що Вашингтон хотів домовитися з Росією. Причин багато, адже восени 2024-го року вибори президента США. Мовляв, так Джо Байден повинен зафіксувати результат, що "бодай чогось досягнули" – Україна зберегла суверенітет.

Також це відповідь і Дональду Трампу, який неодноразово говорив про те, що зможе домовитися з Владіміром Путіним щодо війни в Україні.

"Те, що пропонує Путін, – це не переговори, це брехня. Це капітуляція. Це, фактично, знищення України, продовження війни. Путін нічого остаточно завершувати не збирається. Взагалі", – наголосив Фейгін.

Що вплинуло на очільника Кремля

Диктатора могла "підбадьорити" підписана безпекова угода між Україною та США. Ймовірно, у Росії розуміють, що серйозно обговорюється питання безпольотної зони над усією українською територією. Тобто фактично мовиться про "парасольку" систем ППО.

Найімовірніше, таке рішення можуть ухвалити до кінця року. Можливо, країна-агресорка про це знає. Це суттєво знизить її можливості, військовий потенціал та вплив на Україну.

"Ймовірно, Москва щось знає. Звідси й цей різкий тон. Нічого не віщувало видачі такого плану з його такою негативною прогресією у тому сенсі, що вони вимагають тепер більше у вигляді попередніх умов", – припустив російський правозахисник.

Реакції на "умови" диктатора