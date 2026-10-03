Путін нав'язує США нові умови, – Зеленський застеріг від ігор із компромісами Кремля

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які спроби знайти компроміси з Кремлем лише спонукають Володимира Путіна висувати нові вимоги. Росія намагається диктувати свої умови США, користуючись прагненням Вашингтона досягти дипломатичних успіхів.

Про це український лідер повідомив в інтерв'ю Reuters. Він наголосив на своїй довірі до прагнення Сполучених Штатів зупинити війну, але застеріг від "ігор" з компромісами.

Москва диктує свої правила

За словами Зеленського, пошук компромісів із противником, який не бажає припиняти агресію, є лише марнуванням часу. До того ж російський диктатор постійно змінює вимоги залежно від зміни сил на міжнародній арені.

Бо якщо Путін побачить, що ви можете щось підтримати, він спробує запропонувати вам іншу ідею, інші питання й нові умови. Новий уряд – нові умови. Змінюються лідери в Європі? Нові умови. Політика США? З'явився Президент Трамп, дуже сильний, – нові умови,

– зауважив Зеленський.

Глава держави звернув увагу на те, що Москва використовує й зовнішньополітичні загострення на свою користь, зокрема ситуацію навколо переговорів США з Іраном. На його думку, Кремль свідомо ускладнюватиме ці процеси.

Президент Трамп хоче здобути якусь перемогу до проміжних виборів. Але Путін зробить усе, щоб натиснути на іранців і довести ситуацію до того, що переговори стануть неможливими,

– вважає український лідер.

Аналогічну стратегію Росія застосовує і щодо війни проти України, намагаючись самостійно визначати межі поступок.

"І в цьому й полягає проблема: Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Безумовно. Їм просто треба про це не забувати", – резюмував президент Зеленський.

До цього президент заявив, що Україна тримала документи, які свідчать про намір Росії масовано атакувати цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей залишати столицю та інші міста. За словами Зеленського, у відповідь Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах.