Умєров переговорив з Остіном: США назвали дату наступного "Рамштайну"
Джерело:Пентагон
Рустєм Умєров та Ллойд Остін провели телефонну розмову. Міністри обговорили російсько-українську війну.
У вівторок, 16 січня, відбулася телефонна розмова між міністром оборони України Рустемом Умєровим та його американським колегою Ллойдом Остіном. Про це повідомив Пентагон.
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Що сказав Остін
Глава Міноборони України та очільник Пентагона обговорили останні новини, зокрема ситуацію на фронті у нашій державі. Також вони обсудили засідання Контактної групи з оборони України, яке заплановане на 23 січня. У заяві зауважується, що цей захід проходитиме у віртуальному (дистанційному) форматі.
Під час розмови Остін запевнив Умєрова у підтримці з боку США та інших союзників.
Сполучені Штати та наша коаліція з приблизно 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти російської агресії,
– сказав міністр оборони США.
Остін та Умєров домовилися підтримувати тісний контакт.
У якому стані Остін
- Не так давно очільника Пентагона госпіталізували. ЗМІ писали, що у грудні 2023 року в Остіна знайшли рак на ранній стадії та провели операцію.
- Однак 1 січня його ушпиталили через ускладнення. Цього разу причиною стала інфекція сечовивідних шляхів.
- Міністр оборони США декілька днів переховував факт своєї госпіталізації. Американський президент Джозеф Байден дав зрозуміти, що вважає такий вчинок помилкою, але продовжує йому довіряти.
- Американські медіа також повідомляли, що Остін віддавав накази під час атаки США на Ємен прямо з лікарні. Він здійснював численні щоденні телефонні розмови по захищених каналах.
- Нещодавно, а саме 15 січня, Ллойда Остіна виписали. Він проходитиме вдома під регулярним наглядом курс фізичної терапії.