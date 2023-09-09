Зеленський ввів Умєрова до складу Ставки та РНБО: що з Резніковим
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова. Також його ввели до Ради національної безпеки та оборони.
Про це мовиться у відповідному указі глави держави. Зеленський підписав його 8 вересня.
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Умєрова ввели до складу Ставки та РНБО
В указі президента №572 мовиться про введення новопризначеного міністра оборони до складу Ставки.
Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Умєрова Рустема Енверовича – Міністра оборони України. Вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Олексія Резнікова,
– мовиться у тексті указу.
Своєю чергою, указом №571 президент ввів Умєрова до складу РНБО.
"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Умєрова Рустема Енверовича – Міністра оборони України. Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Олексія Резнікова", – мовиться в указі.
Обидва укази набули чинності з дня їхнього підписання, тобто з 8 вересня.
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Рустема Умєрова призначили міністром оборони: коротко
- Верховна Рада 6 вересня проголосувала за призначення нового міністра оборони України. Ним став Рустем Умєров, який до цього очолював Фонд державного майна.
- Президент Володимир Зеленський офіційно представив його на посаді міністра оборони України. За словами глави держави, Умєров з перших днів повномасштабної війни Росії проти нашої держави був залучений до переговорів щодо озброєння. Український лідер переконаний, що він може перезавантажити роботу Міноборони.
- Варто зауважити, що колишній очільник оборонного відомства Олексій Резніков попросив міністрів оборони країн-партнерів підтримати Рустема Умєрова, адже він має продовжити спільні ініціативи. Резніков також наголосив, що неприпустимо заморожувати війну.
- Умєров вже окреслив 5 власних пріоритетів на посаді міністра. Зокрема, мовиться про нові партнерства та нульову толерантність до корупції.