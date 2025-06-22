Удар по тренувальному полігону ЗСУ: стала відома кількість жертв і постраждалих
- 22 червня ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ, загинуло 3 особи, ще 11 – поранено.
- Постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу, на місці події працюють правоохоронці.
У неділю, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. На жаль, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗС України. Усім постраждалим оперативно надають необхідну кваліфіковану допомогу в медичних закладах.
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Що відомо про атаку
На ураженому полігоні проводили заняття з військовослужбовцями. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.
Однак, на жаль, станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.
Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців,
– йдеться в повідомленні.
Для з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ створено спеціальну комісію. На місці також працюють правоохоронці.
Одночасно вжито додаткових заходів для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у разі повторних ракетних та повітряних ударів ворога.