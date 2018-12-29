"Унікальна машина": старий ЛАЗ за 6 тисяч доларів обслуговуватиме міжнародний аеропорт Миколаєва

Миколаївський міжнародний аеропорт, що підпорядковується Миколаївській облраді, придбало старий автобус ЛАЗ-695 "Львів" для власних потреб. Вартість транспортного засобу становить 6 тисяч доларів.

Про це розповів виконувач обов’язків директора летовища Федір Барна, пише місцевий ресурс "НикВести".

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Як підкреслив він, "це унікальна машина".

"Я його купив буквально нещодавно за 6 тисяч доларів, з ПДВ. Він нам ще послужить. Тут, усередині салону – досить непогано, комфортно", – зауважив керівник летовища.

Також Барна повідомив, що саме цей автобус здійснював трансфер людей, які 26 жовтня стали пасажирами першого авіарейсу з Києва до Миколаєва.

Додамо, що 21 грудня депутати Миколаївської міської ради проголосували за затвердження бюджету міста на 2019 рік. У кошторисі, зокрема, передбачено 20 мільйонів гривень на розвиток комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт".

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Нагадаємо, перший авіарейс з Миколаєва до Києва, який мав відбутися 22 грудня, скасували через низький попит на квитки. Натомість 26 грудня рейс зі столиці приземлився в аеропорту Миколаєва – літак Boeing 737-300 належив авіакомпанії Dream Wind.

Що відомо про автобус ЛАЗ-695 "Львiв"? Це радянський і український міський високопідлоговий автобус середнього класу, який було вироблено на Львівському автобусному заводі. Машину регулярно модернізували, а випускали її з 1956-го по 2008 роки. Таке тривале виробництво автобуса на одному заводі є свого роду унікальним рекордом.