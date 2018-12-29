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      "Унікальна машина": старий ЛАЗ за 6 тисяч доларів обслуговуватиме міжнародний аеропорт Миколаєва

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      В аеропорту Миколаєва працює старенький ЛАЗ: летовище його нещодавно придбало за 6 тисяч доларів
      В аеропорту Миколаєва працює старенький ЛАЗ: летовище його нещодавно придбало за 6 тисяч доларів / Скріншот відео

      Миколаївський міжнародний аеропорт, що підпорядковується Миколаївській облраді, придбало старий автобус ЛАЗ-695 "Львів" для власних потреб. Вартість транспортного засобу становить 6 тисяч доларів.

      Про це розповів виконувач обов’язків директора летовища Федір Барна, пише місцевий ресурс "НикВести".

      Читайте також: Аеропорт "Миколаїв" запускає міжнародні рейси: коли та куди

      Як підкреслив він, "це унікальна машина".

      "Я його купив буквально нещодавно за 6 тисяч доларів, з ПДВ. Він нам ще послужить. Тут, усередині салону – досить непогано, комфортно", – зауважив керівник летовища.

      Також Барна повідомив, що саме цей автобус здійснював трансфер людей, які 26 жовтня стали пасажирами першого авіарейсу з Києва до Миколаєва.

      Додамо, що 21 грудня депутати Миколаївської міської ради проголосували за затвердження бюджету міста на 2019 рік. У кошторисі, зокрема, передбачено 20 мільйонів гривень на розвиток комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт".

      Міжнародний аеропорт Миколаєва купив старенький ЛАЗ за 6 тисяч доларів: дивіться відео 

      Нагадаємо, перший авіарейс з Миколаєва до Києва, який мав відбутися 22 грудня, скасували через низький попит на квитки. Натомість 26 грудня рейс зі столиці приземлився в аеропорту Миколаєва – літак Boeing 737-300 належив авіакомпанії Dream Wind.

      Що відомо про автобус ЛАЗ-695 "Львiв"? Це радянський і український міський високопідлоговий автобус середнього класу, який було вироблено на Львівському автобусному заводі. Машину регулярно модернізували, а випускали її з 1956-го по 2008 роки. Таке тривале виробництво автобуса на одному заводі є свого роду унікальним рекордом.

      Теги: Новини України Гроші Новини Миколаєва авіація
      Джерело: 24 Канал
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