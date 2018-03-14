Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет

Екранізація епічної драми Дмитра Корчинського "Посттравматична рапсодія" – інтелектуальний арт-хаус по-українськи, який вас точно здивує.

Знімальний процес – рекорд для вітчизняного кінематографу

10 тон землі, троє коней, мерседес 1940-х років і дерево, яке палало, – ось що мали з спецефектів і декорацій. Туман і холод дав поштовх для правильного настрою акторської гри. Творча атмосфера надихала працювати,

– коментує Назар Борушок.



Актор Назар Борушок зіграв бійця добробату "Шахтарськ" Сашка

Режисер Павло Когут дебютував з повнометражним фільмом. Зйомки тривали три дні по 13-14 годин у київському павільйоні, а на четвертий – в оперному театрі. З держбюджету ні копійки – все на волонтерських засадах. З реквізиту – костюми з кіностудії Довженка і автентична музейна зброя.

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Лати князя – реконструкція лат псковського царя Довмонта

"Посттравматична рапсодія" – про що вона?

Сашко – боєць добробату "Шахтарськ" – виживає після обстрілу під Іловайськом. Контужений, він пробирається до своїх. Дорогою зустрічає воїнів різних історичних епох минулого: Києворуської доби, гетьманщини, махновщини, зрештою Другої світової.



Актор Максим Зерко в ролі сина Ізяслава

Сашко гуртується з предками і разом виступає проти ворогів.

Гострі дискусії про історичну правду між своїми ж, відтак пошук істини, інтелектуальна сатира, кпини і помста ворогам, широкий вічно затуманений степ і жодної кривавої різні – лиш дещо з відзнятого.



Владислав Фуківський у ролі Петра Іваненка

Змінюються ватажки й поводирі, з плином часу вороги стають союзниками і навпаки, неоднозначність історичних постатей зашкалює!.. Та є те, що єднає українців крізь століття…



Сцена з ватниками із "ОРДЛО"

То все це була лише контузія? Видіння? Шкода, що не примарився хтось з майбуття, я б розпитав його – як вони там воюють з марсіанськими москалями,

– каже Сашко, опритомнівши.

Його скоро везтимуть у госпіталь в Маріуполь… Парамедик просить заспівати чогось доброго. Співає…

– Ти з якого батальйону, брате?

– З надвірної корогви великого гетьмана Костянтина, князя Острозького, брате, – каже слабким тоном поранений на сусідніх ношах.

Так закінчуєтся п'єса... А одвічна боротьба нашого народу за вольність триває!

Фільм очима творців: що криється у сюжеті

Хотілося б, щоб всі пам'ятали, що ми живемо в добу звитяжців і героїв, а не мародерів, спекулянтів і бариг. Останніх за кілька років забудуть. А герої залишаться назавжди. І люди, які нині на фронті очолюють добровольчі підрозділи і ЗСУ, нічим не гірші Гонти, Залізняка й інших героїв минулих століть,

– акцентує Дмитро Корчинський.



Зліва направо: Тарас Компаніченко, Назар Борушок, Дмитро Корчинський

"Фільм – не блокбастер. Його варто сприймати, як концептуальний арт-хаус. Завдяки війні спостерігаємо ренесанс українського кіно: дедалі менше ворожого продукту на екранах, дедалі більше свого. Це не намагання позмагатися в бюджеті чи прибутках з великими стрічками, які нещодавно вийшли. Але спроба зробити хороше інтелектуальне кіно, яке так само Україна потребує", – коментує актор Віталій Чорний.

"Потрібно намагатися творити високе мистецтво, яке відповідає цьому великому часу. І мені здається, що це спроба творити високий стиль, а не лише попсу", – вважає лірник Тарас Компаніченко.

І додає:

Дуже важливо, що актори говорять поезією. Ну хто зараз насмілиться говорити не на сцені, а у кінофільмі поезією? Це ж катастрофа просто. Ми насмілилися, друзі.

Чому акторський склад вражає

Символічно, що автор сценарію Дмитро Корчинський та актори Олексій Середюк і Марат Сайфулін у серпні 2014-го випробували на собі, що таке – штурм Іловайську.

До зйомок залучили бійців добробатів та ЗСУ.



Боєць Артем Безверхий у ролі ватника

Тут і кіборг 81-ї десантно-штурмової бригади Артем Безверхий, і добровольці "Святої Марії", "Азову" і "Шахтарську" Марат Сайфулін, Андрій Ватолкін, Олексій Середюк, Максим Михайлов, Олександр Тищенко, Юрій Горовець, які воювали у 2014-2015-му.

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Анатолій Пашинін – відомий російський та український актор – з 2017-го воює на боці України у складі 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії "Аррата".



Анатолій Пашинін зіграв фельдмаршала Манштейна

Він та Юлія Тайра Паєвська – парамедик ASAP – приїхали для зйомок з фронту. Опісля – на передову.



Юлія Тайра Паєвська єдина не грала роль – була у фільмі собою

Усе трималося на бажанні взяти участь і добре провести час. Бо крута компанія зібралася: "ліві" з "правими". І всі при цьому обожнювали медиків. Хтось з 2014-го воює, хтось з 2017-го… Було, про що поговорити. Приємно, що навіть найменші деталі фільму правдиві, і слова зважені, продумані. Ні додати, ні відняти. Отримав колосальне задоволення. Згодом сиділи з Тайрою на передку і згадували цю роботу,

– каже актор-доброволець.

"Пашинін – єдиний, хто отримав гонорар. Він вимагав міномет. Думаю, москалям теж сподобався подарунок на передовій", – іронізує Корчинський.

Серед професійних акторів – випускники університету ім. Карпенка-Карого. Для Назара Борушка головна роль стала справжнім дебютом. Тайра консультувала юнака, як саме проходить контузія. Говорить: йому професіоналізму точно не позичати.

Назар дійсно мав показники пораненого або контуженого. Настільки впав в роль, що його тіло зреагувало. Це майстерність,

– каже Тайра.

А от в Нестора Махна перевтілився скандальний політик, екс-голова Соціалістичної партії Ілля Кива. Режисер назвав його українським Траволтою.



Ілля Кива в образі Нестора Махна

"Він такий собі Джон Траволта або Брюс Вілліс. Якщо хтось найближчим часом зніматиме блокбастер про спасіння світу, то Кива спокійно може бути його рятівником", – говорить Когут.

"Руйнівником", – жартує Корчинський.

Оригінальність і автентичність – у музиці і картинці

Музичний супровід – особливий і конче суголосний. Хто, окрім лідера гурту "Хорея Козацька" Тараса Компаніченка, який продовжує лірницьку традицію, міг би акомпонувати краще? Звучали як сучасні твори, так і ті, що відповідають історичним періодам, вказаним у фільмі.

"Вона буде, хай вдавиться люттю Москва,

Ти прости москалів і надгробок постав,

Щоб не вилізли звідти нікуди,

скрізь лише Україна буде",

– слова фінальний саундтреку Компаніченка на вірш Корчинського.

Емблему розробив відомий дизайнер, співавтор бренду "Hunta in UA" Роман Шостя.

Я старався створити оригінальний жанровий продукт, який би не переповідав твір, а емоційно його доповнював. Інтригував! Тож химерна фантасмагорична голова древнього Руського воїна, що догори перетворюється в сніп зі зброї різних часів та епох є алегорією саме на тему боротьби, у якій нам в усі часи доводиться виборювати свободу! – коментує Шостя.

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Покази тривають Україною

2 березня стрічку вперше показали в Києві. Зал "Кінопанорами" був забитим.

Зняли безкоштовно – показуємо безкоштовно. У березні картину демонструватимуть у кінотеатрах, далі транслюватимуть на телеканалах, і аж тоді вона потрапить в інтернет,

– повідомив Корчинський.

Знімальна група гастролює містами України. "Посттравматичну рапсодію" вже побачили в Житомирі, Одесі, Маріуполі та Чернівцях.

Прес-конференцію дали в Києві за лічені години до прем'єри

Нові уточнення показів по містах!

15.03 Івано-Франківськ, "Люм'єр", 18:30

16.03 Львів, Львівський кіноцентр, 19:00

17.03 Тернопіль, Палац Кіно, 20:00

18.03 Кременчук, міський Палац Культури, 18:00.

Стало відомо, що кіно побачить і українська діаспора.

Фото зі знімального майданчика: Артем Гвоздков

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