Виглядає вражаюче: Мусієнко припустив, як можуть використати унікальний човен-безпілотник
Українські фахівці представили на виставці в ОАЕ прототип підводного човна Kronos. Він може запускати торпеди. Працювати як з екіпажем, так і без.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував 24 Каналу цю розробку. Він вважає, що даний проєкт може бути доволі перспективним.
Дивіться також Швидший за будь-що у морі: у CNN показали, на що здатен український морський дрон-камікадзе
"Судячи із зовнішнього вигляду і як це виглядає на воді, то може бути менш помітніше для спостереження систем ворога, ніж надводні об'єкти. Безумовно, застосування йому можна знайти, бо виглядає доволі-таки цікаво, вражаюче. Єдине, що важливо розуміти, – ціну і безпосередньо застосування. Це моменти, які впливають", – сказав Мусієнко.
Що відомо про підводний човен
Відомо з технічних характеристик, що ця розробка може розвивати швидкість на воді до 80 км/год, під водою – 50 км/год. Має вантажопідйомність на воді до 3 тонн. А також човен оснащений системою дистанційного керування, що дозволяє використовувати його як дрон.
"Я зрозумів натяк, що його можна використати, як камікадзе. Але важлива ціна для порівняння з іншими дронами – яка конкурентна перевага. В чому є різниця і особливості – це можуть показати тести. Переміщення людей з точки зору виконання якихось завдань – теж цікаво. Наші розвідники, які в тому числі були і в Криму, на таких розробках були б менш помітними для ворога", – припустив Мусієнко.
Що відомо про українські морські дрони: основне
- У ГУР розповіли, що планують модифікувати відомі дрони Magura. Спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО. Це непросте завдання у технічному виконанні, але можливе.
- Зауважимо, що даний вид дронів успішно топив російські кораблі. Зокрема, великий десантний корабель "Цезар Куніков".
- Тим часом модернізація дісталася до ще одних дронів – Sea Baby, які теж ліквідовують російські кораблі у Чорному морі. Вони стали ще більш смертоноснішими.