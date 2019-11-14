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      Унікальний музей про війну на Донбасі відкрили на Харківщині: промовисті фото

      84 Читать новость на русском

      У Башкирівці, що на Харківщині, вчителі та волонтери відкрили унікальний музей. У ньому тепер зберігається майже тисяча речей із фронту та безліч історій болю і перемог. Зокрема, представлені бліндаж, буржуйка, що гріла солдат в окопах, і мобільний, з якого більше не подзвонити.

      За час існування музею до школи вже приїздили гості з Америки, Білорусі та, звісно, різних областей України. Екскурсії тут проводять самі учні.

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      І хоч, на перший погляд, це звичайна школа з галасом на перервах і дзвінкаим за розкладом, за нею давно закріпили ім’я – "бойова". Адже саме вона розташована у військовому містечку. Тут вчаться діти бійців, а до цього вчилися і вони самі.

      Екскурсії проводять діти
      Екскурсії проводять діти/ Скріншот з відео

      Тож рік тому у школі відкрили музей. І перше, про що в ньому говорять – війна ближче ніж здається. Так, у колишньому кабінеті заступника директора зараз міні-бліндаж – буржуйка, ложки та котелок, закопчені димом. Вони з реальних окопів.

      Зброя з війни на Донбасі
      Зброя з війни на Донбасі/ Скріншот з відео

      Семикласник Дмитро говорить, що йому важко уявити, як воно – жити в укритті. "У нас бувають акції, коли ми збираємо одяг і відвозимо. І таким чином допомагаємо військовим зігрітися, якщо зима. Тому що в польових умовах не завжди тепло", – відповідає хлопець.

      Першим експонатом тут стала маскувальна сітка. Тепер речей вже понад тисячу. До всього можна доторкнутися, а деякі речі навіть вдягнути. Наприклад, бронежилет чи каску.

      Експонати з реальних окопів
      Експонати з реальних окопів/ Скріншот з відео

      А найболюшіча експозиція – портрети і речі колишніх школярів та батьків дітей, котрі з війни не повернулися. Таких – 5.

      Портрети загиблих військових/ Скріншот з відео
      Портрети загиблих військових/ Скріншот з відео

      "Це речі загиблого військового Шапочника Ігоря, якому було 19 років. Ці речі – лялька-мотанка, телефон і рукавиці – були при ньому, коли він загинув. Хочеться плакати", – розповідає учениця школи.

      Речі загиблого військового
      Речі загиблого військового/Скріншот з відео

      Проте мета створення музею не розчулити когось, а показати правду. За екскурсоводів тут діти. Вони проводили екскурсію не лише гостям з різних куточків України, але й відвідувачам з Америки та Білорусі.

      Музей про сучасну війну варто відвідати кожному!
      Музей про сучасну війну варто відвідати кожному!

      blog_ava
      Ігор "Тополя" Мазур повернувся до України, – Геращенко
      13 листопада
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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Жертви Збройні сили України Діти і неповнолітні Війна на Донбасі Музеї Новини Харкова
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