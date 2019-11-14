Унікальний музей про війну на Донбасі відкрили на Харківщині: промовисті фото

У Башкирівці, що на Харківщині, вчителі та волонтери відкрили унікальний музей. У ньому тепер зберігається майже тисяча речей із фронту та безліч історій болю і перемог. Зокрема, представлені бліндаж, буржуйка, що гріла солдат в окопах, і мобільний, з якого більше не подзвонити.

За час існування музею до школи вже приїздили гості з Америки, Білорусі та, звісно, різних областей України. Екскурсії тут проводять самі учні.

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І хоч, на перший погляд, це звичайна школа з галасом на перервах і дзвінкаим за розкладом, за нею давно закріпили ім’я – "бойова". Адже саме вона розташована у військовому містечку. Тут вчаться діти бійців, а до цього вчилися і вони самі.



Екскурсії проводять діти/ Скріншот з відео

Тож рік тому у школі відкрили музей. І перше, про що в ньому говорять – війна ближче ніж здається. Так, у колишньому кабінеті заступника директора зараз міні-бліндаж – буржуйка, ложки та котелок, закопчені димом. Вони з реальних окопів.



Зброя з війни на Донбасі/ Скріншот з відео

Семикласник Дмитро говорить, що йому важко уявити, як воно – жити в укритті. "У нас бувають акції, коли ми збираємо одяг і відвозимо. І таким чином допомагаємо військовим зігрітися, якщо зима. Тому що в польових умовах не завжди тепло", – відповідає хлопець.

Першим експонатом тут стала маскувальна сітка. Тепер речей вже понад тисячу. До всього можна доторкнутися, а деякі речі навіть вдягнути. Наприклад, бронежилет чи каску.



Експонати з реальних окопів/ Скріншот з відео

А найболюшіча експозиція – портрети і речі колишніх школярів та батьків дітей, котрі з війни не повернулися. Таких – 5.



Портрети загиблих військових/ Скріншот з відео

"Це речі загиблого військового Шапочника Ігоря, якому було 19 років. Ці речі – лялька-мотанка, телефон і рукавиці – були при ньому, коли він загинув. Хочеться плакати", – розповідає учениця школи.



Речі загиблого військового/Скріншот з відео

Проте мета створення музею не розчулити когось, а показати правду. За екскурсоводів тут діти. Вони проводили екскурсію не лише гостям з різних куточків України, але й відвідувачам з Америки та Білорусі.



Музей про сучасну війну варто відвідати кожному!