Уночі над Україною знищили 38 повітряних цілей: звідки Росія запускала дрони та ракети
18 липня 2023, 09:24Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вночі Росія здійснила міксовану атаку по Україні. Росіяни випустили більш ніж 30 "Шахедів" та ракети "Калібр".
У Повітряних силах розповіли всі подробиці про нічну атаку. З південного напрямку росіяни випустили 6 ракет "Калібр" та 36 ударних дронів "Шахед".
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Звідки здійснювались пуски
Пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен". Натомість "Шахеди" ворог запускав з району полігону Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА,
– мовиться в повідомленні.
Декілька дронів таки "прошмигнули"
- Сили ППО знищили всі крилаті ракети "Калібр", які були направлені на Одесу, та 31 "Шахед" з 36. Усі ракети та більшість дронів-камікадзе знищено на півдні, а саме в Одеській та Миколаївській областях. Решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
- Раніше в ОК "Південь" повідомили, що у Миколаєві окупанти влучили в об'єкт промисловості, внаслідок чого там виникла пожежа.
- Крім цього, в Одеській області уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури й кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення зазнав літній чоловік – наразі він перебуває в лікарні.