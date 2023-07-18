Уночі над Україною знищили 38 повітряних цілей: звідки Росія запускала дрони та ракети

Вночі Росія здійснила міксовану атаку по Україні. Росіяни випустили більш ніж 30 "Шахедів" та ракети "Калібр".

У Повітряних силах розповіли всі подробиці про нічну атаку. З південного напрямку росіяни випустили 6 ракет "Калібр" та 36 ударних дронів "Шахед".

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Звідки здійснювались пуски

Пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен". Натомість "Шахеди" ворог запускав з району полігону Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА,

– мовиться в повідомленні.

Декілька дронів таки "прошмигнули"