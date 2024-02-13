Уночі окупанти запустили понад 20 "Шахедів": скільки збили сили ППО
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У ніч проти 13 лютого окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Усього ворог запустив 23 дрони-камікадзе.
Під ударами, зокрема, опинилася Дніпропетровщина. Там росіяни атакували цивільну інфраструктуру.
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Як відпрацювала ППО
У ніч на 13 лютого 2024 року Росія запустила по території України 23 ударні безпілотники типу Shahed-136/131. Традиційно окупанти атакували з 2 напрямків:
- Приморсько-Ахтарськ,
- мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей:
- 10 БпЛА у Дніпропетровській області,
- 3 БпЛА у Запорізькій області,
- 3 БпЛА у Херсонській області.
Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних сил
Під час нічної атаки постраждала Дніпропетровщина
- У ніч проти 13 лютого росіяни в кілька хвиль атакували Дніпропетровську область. У Повітряних силах попередили про загрозу атаки ударними БпЛА о 22:16, а вже за кілька хвилин уточнили, що декілька груп "Шахедів" тримають курс у напрямку Дніпра.
- Згодом було ще кілька груп дронів-камікадзе, якими окупанти намагалися завдати ударів. У Повітряних силах попереджали, що ворог атакував з кількох напрямків. Окрім того, росіяни також атакували Дніпро й ракетами.
- Мер Дніпра Борис Філатов під час нічної атаки заявив, що окупанти вкотре б'ють по цивільній інфраструктурі. Містян закликали залишатися в безпечних місцях, поки не пролунає відбій тривоги.
- У мережі повідомили, що після атаки "Шахедами" в Дніпрі частково зникло світло та водопостачання. У ДТЕК проінформували, що внаслідок російської атаки одна з ТЕС у Дніпропетровській області припинила виробництво електроенергії. Минулося без постраждалих, але серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії. Фахівці почали ліквідувати наслідки та працюють над відновленням ТЕС, однак скільки триватимуть ремонтні роботи – наразі невідомо.
- Ворог атакував місто "Шахедами" понад 2 години. Повітряні сили повідомили про відбій тривоги близько о 00:30.