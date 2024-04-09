Уночі ворог атакував Полтавщину БпЛА: по дронах працювали мобільні групи

У ніч на 9 квітня окупанти намагалися атакувати Полтавщину. В області зафіксували два ворожих дрони.

Відомо, що вибухи у Полтавській області лунали о 01:39. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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БпЛА атакували Полтавську область

У межах Полтавської громади по двом безпілотникам відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих,

– повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Пронін повідомив, що в результаті цього удару одна людина загинула, а ще 10 осіб постраждало. Усім постраждалим була надана уся необхідна медична допомога.

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