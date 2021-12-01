Впевненості у діях Росії немає, готуємося до гіршого, – генсек НАТО про можливість вторгнення

Єнс Столтенберг заявив, що ситуація навколо України залишається нестабільною та непередбачуваною. За його словами, дії Росії поблизу кордонів і її риторика останнім часом змушують НАТО готуватися до гіршого.

Генсек Північноатлантичного альянсу зазначив, що наразі немає жодної впевненості у намірах Москви. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками першого дня зустрічей у Ризі.

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Значна, незвичайна концентрація сил Росії на кордоні з Україною викликає тривогу, оскільки вона супроводжується посиленою риторикою,

– сказав політик.

Єнс Столтенберг закликав країну-агресорку "до прозорості, деескалації й зниження напруженості" і попередив, що "агресія проти України коштуватиме Росії дорого та матиме серйозні наслідки".

"Ми завжди можемо сподіватися на краще, але маємо бути готові до гіршого. Блок підтримуватиме високий рівень військової готовності, залишаючись відкритим для діалогу", – додав генсек НАТО.

НАТО про ситуацію біля кордону України

Єнс Столтенберг вже заявляв, що в Північноатлантичному альянсі готові до будь-яких дій на кордоні України та Росії. У НАТО ретельно стежать за пересуванням російських військ.

Там поки не розуміють остаточних намірів Москви. Проте, у будь-якому разі Росії доведеться заплатити за застосування агресії проти української держави.