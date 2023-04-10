З початку року лише 63 церкви перейшли до ПЦУ: скільки ще залишаються в УПЦ МП
Джерело:Опендатабот
Від початку 2023 році до ПЦУ перейшли ще 63 релігійні організації УПЦ МП. Найбільша кількість церков, що змінили свою приналежність, розташовані на Київщині, Вінничині та Хмельниччині
Попри це в Україні залишається 8 505 церков, що підпорядковуються УПЦ МП. Це стало відомо з Реєстру церков московського патріархату.
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Що відомо про перехід церков в ПЦУ
У моніторинговому сервісі зазначили, що наразі неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад УПЦ МП, оскільки єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу – це назва. У відомстві також зазначили, що церкви, які не мають у своїй назві абревіатуру УПЦ, автоматично належать до московського патріархату.
Якщо ж у назві установи зазначено "Українська православна церква" без уточнення патріархату, то вона пов’язана з УПЦ МП,
– наголосили в організації.
Згідно зі змінами до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", релігійні установи мають показувати свої зв’язки з Росією у назві. Проте деякі церкви намагаються ці дані приховати.
"Всі ці релігійні громади перебувають на території Чернівецької області", – сказали в опендатботі.
Області з найбільшою кількістю церков московського патріархату не змінились з кінця 2022 року, це Донеччина, Хмельниччина та Вінниччина.
Перехід церков в ПЦУ: останні новини
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