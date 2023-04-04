Московський патріархат – на вихід: у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському історичні рішення
Джерело:Андрій Смолій
У Хмельницькому всім релігійним організаціям від УПЦ Московського патріархату припинили право на користування земельними ділянками. Таке ж рішення прийняли у Кам'янці-Подільському.
Міські ради ухвалили відповідне рішення на сесіях 4 квітня. Це сталося після того, як священнослужителі УПЦ МП побили у церкві військового.
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УПЦ МП позбавили земельних ділянок у Хмельницькому
Раніше повідомлялося, що депутати Хмельницької міської ради припинили для УПЦ МП право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, де їхні священнослужителі напали на військового.
Пізніше громадський діяч Андрій Смолій повідомив, що під час позачергової сесії депутати обговорювали можливість розірвання всіх договорів на землю з організаціями, пов'язаними з Московським патріархатом. Усі одноголосно проголосували за те, щоб припинити право користування земельними ділянками всім релігійним організаціям в громаді, які належать до УПЦ МП.
У Хмельницькій міськраді "релігійна" сесія… Рішення щодо всіх церков ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів,
– розповів Смолій.
Також Смолій опублікував список земельних ділянок, якими користується УПЦ МП у Хмельницькому. Він зауважив, що можливо прокремлівські попи не захочуть їх покинути. Тоді громаді доведеться "допомогти".
Перелік ділянок УПЦ МП в Хмельницькому / Андрій Смолій
У Кам'янець-Подільському теж прийняли історичне рішення
Цього ж дня депутати Кам'янець-Подільської міської ради одноголосно прийняли 3 важливі звернення: щодо заборони московського патріархату на території України, виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу РПЦ та припинення договорів оренди чи користування УПЦ (МП) церковними спорудами, які перебувають у державній власності.
Також місцеві депутати проголосували "за" 19 проєктів про припинення користування земельними ділянками Московським патріархатом й додатково за ще один про скасування оренди.
Що передувало
- Зранку 2 квітня священнослужителі Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва, який від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Внаслідок бойових дій чоловік має контузію та черепно-мозкову травму.
- Конфлікт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Після чого на чоловіка з кулаками напали священнослужителі.
- Після інциденту активісти провели збори на території Свято-Покровського кафедрального собору. Вони більшістю голосів проголосували за перехід церкви в ПЦУ. Того ж вечора капелан ПЦУ провів у храмі першу службу.
- Того ж дня мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що УПЦ МП має бути заборонена по всій Україні. Тоді ж він повідомив, що у місті планують заборонити прокремлівським священникам користуватися землею.