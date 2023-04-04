Московський патріархат – на вихід: у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському історичні рішення

У Хмельницькому всім релігійним організаціям від УПЦ Московського патріархату припинили право на користування земельними ділянками. Таке ж рішення прийняли у Кам'янці-Подільському.

Міські ради ухвалили відповідне рішення на сесіях 4 квітня. Це сталося після того, як священнослужителі УПЦ МП побили у церкві військового.

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УПЦ МП позбавили земельних ділянок у Хмельницькому

Раніше повідомлялося, що депутати Хмельницької міської ради припинили для УПЦ МП право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, де їхні священнослужителі напали на військового.

Пізніше громадський діяч Андрій Смолій повідомив, що під час позачергової сесії депутати обговорювали можливість розірвання всіх договорів на землю з організаціями, пов'язаними з Московським патріархатом. Усі одноголосно проголосували за те, щоб припинити право користування земельними ділянками всім релігійним організаціям в громаді, які належать до УПЦ МП.

У Хмельницькій міськраді "релігійна" сесія… Рішення щодо всіх церков ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів,

– розповів Смолій.

Також Смолій опублікував список земельних ділянок, якими користується УПЦ МП у Хмельницькому. Він зауважив, що можливо прокремлівські попи не захочуть їх покинути. Тоді громаді доведеться "допомогти".



Перелік ділянок УПЦ МП в Хмельницькому / Андрій Смолій

У Кам'янець-Подільському теж прийняли історичне рішення

Цього ж дня депутати Кам'янець-Подільської міської ради одноголосно прийняли 3 важливі звернення: щодо заборони московського патріархату на території України, виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу РПЦ та припинення договорів оренди чи користування УПЦ (МП) церковними спорудами, які перебувають у державній власності.

Також місцеві депутати проголосували "за" 19 проєктів про припинення користування земельними ділянками Московським патріархатом й додатково за ще один про скасування оренди.

Що передувало