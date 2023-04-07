Історичний день: храм УПЦ МП у Раві-Руській перейшов до ПЦУ

6 квітня громада храму Святої Трійці в Раві-Руській Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України. Міська влада назвала це історичним днем.

Перехід відбувся після загальних зборів релігійної громади. Про це повідомив міський голова Рави-Руської Іван Івануса.

Дивіться також Мільйонер з кадилом: як Паша "Мерседес" створив собі "імперію" та яким майном володіє

Ще одна церква Львівщини перейшла до ПЦУ

Увечері 6 квітня громада містечка Рава-Руська, що на Львівщині, зібралася на головній площі Вічевій з приводу питання церкви Московського патріархату. Очільник міста Іван Івануса згодом оприлюднив пост у своєму фейсбуці, відзвітувавшись про рішення релігійного об'єднання.

Історичний день. За рішенням загальних зборів громади, храм Святої Трійці в Раві-Руській переходить до Православної Церкви України,

– повідомив Івануса.

Наразі це лише невеликий храм розташований неподалік траси Рава-Руська – Судова Вишня. Однак поруч розташований головний храм, який громада будує вже багато років.

Свято-Троїцький храм у Раві-Руській / Фото Львівська єпархія УПЦ МП:

Перехід церков Львівщини до УПЦ МП: останні новини