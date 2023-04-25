Сектантське мислення: як УПЦ МП вдалось "промити мізки" прихожанам і чи можна це виправити

Настане кінець світу, Київ затопить, кораблі попливуть – прихожани УПЦ МП щоразу відзначаються своїми одіозними заявами. Це типова ознака сектантського мислення і варто враховувати специфіку релігійної свідомості.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначила релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович. Вона розповіла, чи можна вплинути на такий специфічний "світогляд".

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Всі секти так починають

За словами експертки, представники УПЦ МП свідомо закладають ідею своєї обранності та єдиної істини. А всі інші, мовляв, потрапили під вплив секуляризаційної доби.

"Це ознака релігійного сектантського мислення і свідомості. Всі секти так і починають. Вони відокремлюються від основного стовбура вчення та починають наполягати на тому, що всі впали в гріх, не знають шляху до правди, віри в Бога і тільки ми покликані до цієї особливої місії, яку виконуємо ціною жертви, стояння і так далі", – відзначила вона.

Людмила Филипович про дії прихожан УПЦ МП: дивитись відео

Необхідне критичне мислення

Найгірше те, що викорінити ці ідеї вже неможливо, вважає релігієзнавиця. Тут треба, аби в людей було розвинене мінімальне критичне мислення, а в православ'ї зразку МП ніколи воно не культивувалося – все сприймалося на віру.

Але закликаю відкрити очі та подивитися неупереджено. Люди, ніхто вашу віру не забирає, церкви не закривають і не відбирають. Якщо є якісь переходи – це добровільне рішення. Якщо вам комфортно жити в тій церкві, що благословляє на вбивство українців, яка "лягла" під Путіна та чекає, поки українській культурі настане кінець – цього не буде,

– сказала Филипович.

Експертка наголосила, що наразі варто працювати з молоддю, яка на тих територіях, відкривати їм очі реальними аргументами.

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