Знаменні події: у Чернівцях, Сумах та Броварах УПЦ МП позбавили права користуватися землями
У Сумах та Чернівцях ухвалили історичні рішення. Так, церкви УПЦ МП позбавили права користуватися землями.
За відповідні рішення проголосували депутати. Нагадаємо, що нещодавно у Тернополі УПЦ МП також позбавили права користуватися землею.
До теми Московський патріархат – на вихід: у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському історичні рішення
Історичні рішення ухвалили у Чернівцях та Сумах
26 квітня у Сумах відбулося засідання сесії міськради, під час якого депутати голосували за рішення щодо позбавлення УПЦ МП права користуватися землями громади. Ініціаторами виступили фракції "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "Сила і честь".
Відповідне рішення також ухвалили і в Чернівцях. УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. "За" проголосували 28 депутатів.Зверніть увагу! Раніше користуватися землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Це стосується Кафедрального собору поблизу Соборної площі, Свято-Миколаївського храму, церкви на проспекті Незалежності, чоловічого монастиря "Гореча" та жіночого монастиря на вулиці Буковинській.
У Броварах ухвалили рішення стосовно УПЦ МП
Броварська міська рада 27 квітня також ухвалила рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Йдеться про 4 земельних ділянки, на яких розташовано 5 храмів.
У лютому 2022 року до ПЦУ належало лише 4 храми в Броварській громаді, яка складається з Броварів та сіл Требухів та Княжичі. Ще 11 парафій мали підпорядкування УПЦ. За рік все суттєво змінилося: в УПЦ залишилося лише 5 храмів, а громади ПЦУ володіють вже 10-ю.
Інші подібні рішення
- Нагадаємо, що 17 квітня у Тернополі вирішили заборонити право на користування земельною ділянкою УПЦ МП. Відповідне рішення ухвалили депутати.
- У Хмельницькому релігійним організаціям від УПЦ МП припинили право на користування земельними ділянками. Таке ж рішення ухвалили у Кам'янці-Подільському.
- У Рівному також припинили право користування земельними ділянками УПЦ МП. Мер міста Олександр Третяк назвав це історичним моментом на духовному фронті Рівного.
- Третяк наголосив, що неприпустимо, щоб під час війни в Україні функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців.
Зауважимо, аналітики ISW писали, що УПЦ МП – це не незалежна релігійна організація, а продовження Росії та інструмент російської гібридної війни. УПЦ МП є підконтрольним Кремлю елементом російської православної церкви в Україні.