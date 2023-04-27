Знаменні події: у Чернівцях, Сумах та Броварах УПЦ МП позбавили права користуватися землями

У Сумах та Чернівцях ухвалили історичні рішення. Так, церкви УПЦ МП позбавили права користуватися землями.

За відповідні рішення проголосували депутати. Нагадаємо, що нещодавно у Тернополі УПЦ МП також позбавили права користуватися землею.

До теми Московський патріархат – на вихід: у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському історичні рішення

Історичні рішення ухвалили у Чернівцях та Сумах

26 квітня у Сумах відбулося засідання сесії міськради, під час якого депутати голосували за рішення щодо позбавлення УПЦ МП права користуватися землями громади. Ініціаторами виступили фракції "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "Сила і честь".

Відповідне рішення також ухвалили і в Чернівцях. УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. "За" проголосували 28 депутатів.

У Броварах ухвалили рішення стосовно УПЦ МП

Раніше користуватися землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Це стосується Кафедрального собору поблизу Соборної площі, Свято-Миколаївського храму, церкви на проспекті Незалежності, чоловічого монастиря "Гореча" та жіночого монастиря на вулиці Буковинській.

Броварська міська рада 27 квітня також ухвалила рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Йдеться про 4 земельних ділянки, на яких розташовано 5 храмів.

У лютому 2022 року до ПЦУ належало лише 4 храми в Броварській громаді, яка складається з Броварів та сіл Требухів та Княжичі. Ще 11 парафій мали підпорядкування УПЦ. За рік все суттєво змінилося: в УПЦ залишилося лише 5 храмів, а громади ПЦУ володіють вже 10-ю.

Інші подібні рішення

Нагадаємо, що 17 квітня у Тернополі вирішили заборонити право на користування земельною ділянкою УПЦ МП. Відповідне рішення ухвалили депутати.

У Хмельницькому релігійним організаціям від УПЦ МП припинили право на користування земельними ділянками. Таке ж рішення ухвалили у Кам'янці-Подільському.

У Рівному також припинили право користування земельними ділянками УПЦ МП. Мер міста Олександр Третяк назвав це історичним моментом на духовному фронті Рівного.

Третяк наголосив, що неприпустимо, щоб під час війни в Україні функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців.

Зауважимо, аналітики ISW писали, що УПЦ МП – це не незалежна релігійна організація, а продовження Росії та інструмент російської гібридної війни. УПЦ МП є підконтрольним Кремлю елементом російської православної церкви в Україні.