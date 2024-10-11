Зловісна хмара та надвисока хвиля: у мережі показали, як ураган Мілтон заходив у Флориду

В американському штаті Флорида вирує смертоносний ураган Мілтон. Експерти прогнозували, що він може стати найпотужнішим за останні 100 років.

Відомо, що Мілтон вже забрав людські життя. Так, загинуло щонайменше 10 людей, мільйони залишилися без електрики.

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Як Мілтон насувався у Флориду

Ураган спричинив велике торнадо. У мережі показали, як Мілтон заходив в американський штат.

Мілтон "атакує" Флориду: дивіться відео

Нагадаємо, що спершу експерти призначили Мілтону 5 категорію небезпеки. Втім, за даними Національного центру ураганів, Мілтон досяг берега поблизу Сієста-Кі у штаті Флорида як шторм 3-ї категорії зі швидкістю вітру понад 190 кілометрів за годину. Вже згодом ураган ослаб до 1 категорії.

Губернатор Рон ДеСантіс заявив, що штат уникнув "найгіршого сценарію", хоча він застеріг, що збитки є значними, а повені залишаються актуальною проблемою.

До слова, наприкінці вересня по США вдарив інший ураган – Гелен. Зазначається, що він забрав життя майже 30 людей. Відомо, що під час цього урагану зникла родина українців з Херсону: Анастасія, Дмитро, їхній син Євген та бабуся Тетяна. Вони вважаються зниклими з 26 вересня, після того, як стихія зруйнувала їхній будинок у Північній Кароліні.