"Урагани" налетіли на російських загарбників на південному напрямку

Українські захисники вправно нищать росіян та не дають їм ані хвилини спокою. Наші герої роблять усе можливе, щоб якомога швидше звільнити нашу землю від ворога.

На Півдні триває гаряче протистояння наших героїв з російськими окупантами. Ворог мріє втриматися на зайнятих рубежах, але наші воїни не дають росіянам втілити своїх задумів.

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Приліт "Ураганів" на позиції ворога

Артилеристи, які захищають Україну на Півдні, розповіли, як ведуть війну проти окупантів.

Зранку тут буває холодно, то ми їх "гріємо", щоб не замерзли,

– з гумором розповіли воїни.

Вони зазначили, що успішно працюють по всіх цілях, які надає штаб: жива сила, системи реактивного залпового вогню, командні пункти – наші герої будь-якої миті готові швидко відреагувати на отриману інформацію про розташування ворога та завдати йому потужного удару.

Дивіться відео про те, як артилеристи нищать ворога

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Російські окупанти у війні проти України зазнають великих втрат та не досягають ніякого успіху. На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, вже на початку літа російська армія буде повністю виснажена та практично не зможе продовжувати бої.

Білорусь почала "перевірку" своїх військових сил на кордоні з Україною. За словами білорусів, перевірка нібито була запланованою. Втім, начальник Генерального штабу Білорусі таки видав мантру про те, що Україна та НАТО нібито загрожують кордонам його країни.

Попри великі втрати російські окупанти наразі не збираються припиняти війну проти України. Генеральний штаб назвав напрямки, на яких ворог зосередить свої сили та буде робити спроби наступальних дій.

На Півдні наші герої завдали удару аж по 130 цілях російських окупантів. Внаслідок майстерних дій захисників України ворог зазнав великих втрат, як живої сили, так і бойової техніки.

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