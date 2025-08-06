Є нові супутникові знімки з Приморсько-Ахтарська, де уражено базу запуску "Шахедів"
- Нові супутникові знімки з Приморсько-Ахтарська показують сліди пожежі після українського удару 2 серпня по базі запуску "Шахедів".
- Раніше супутники NASA зафіксували займання в районі військового аеродрому.
На початку серпня Україна атакувала Приморсько-Ахтарськ, звідки окупанти запускають "Шахеди". Тепер є нові супутникові знімки результатів удару СБУ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Донбас.Реалії".
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Що видно на нових супутникових знімках з Приморсько-Ахтарська?
Цікаво, що росіяни не коментували результати удару по базі запуску "Шахедів". Глава Приморсько-Ахтарського округу заявляв, що вночі 2 серпня працювала ППО.
Новий супутниковий знімок аеродрому Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї показує ще більше слідів пожежі після українського удару 2 серпня – їх відносно легко відрізнити від тіней хмар за кольором та формою,
– ідеться в матеріалі "Донбас.Реалій".
Дивіться нові супутникові фото з Приморсько-Ахтарська
Які результати атаки на Приморсько-Ахтарськ?
СБУ повідомляла, що було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів в районі аеродрому виникла пожежа. Окрім цього, було уражено завод "Електроприлад" у Пензі.
Супутники NASA зафіксували займання в районі військового аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", де дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25УБ і Су-25СМ3. Також "Приморсько-Ахтарськ" використовують для обслуговування авіації, яка бере участь в атаках на Запорізькому та Херсонському напрямках.